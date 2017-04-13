З Радивилова прямим поїздом – у Солотвино

Із 3-го травня «Укрзалізниця» запускає новий поїзд № 213/214 за маршрутом Київ – Солотвино, тим самим встановивши пряме залізничне сполучення між столицею і населеними пунктами східного Закарпаття, таке сполучення раніше було відсутнє. У цей регіон курсує лише поїзд Львів – Солотвино.

Поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський по непарних числах о 18:34 і прибуватиме на станцію Солотвино-1 о 13:42. (У Радивилів прибуття о 01:51, відправлення о 01:53).

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме по парних числах о 14:55 і прибуватиме до столиці о 10:05. (Прибуття в Радивилів о 02.30, відправлення о 02:32).

Маршрут поїзда

Київ – Солотвино №214 з 3/05/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3. Час руху 19:08

Номер поїзда_Станцiя_Прибуття_Вiдправлення

214 Київ 18:34

214 Фастів-1 19:36 19:38

214 Бердичів 21:08 21:10

214 Чуднів-Волинськ. 21:43 21:45

214 Печанівка 22:06 22:08

214 Полонне 22:27 22:29

214 Шепетівка-1 22:59 23:01

214 Славута-1 23:23 23:25

214 Кривин 23:39 23:41

214 Здолбунів 00:20 00:40

214 Дубно 01:16 01:18

214 Радивилів 01:51 01:53

214 Броди 02:03 02:06

214 Львів 03:20 03:46

214 Стрий 04:49 04:51

214 Сколе 05:20 05:23

214 Славське 05:53 05:56

214 Лавочне 06:11 06:20

214 Воловець 06:56 07:04

214 Свалява 07:37 07:40

214 Мукачеве 08:06 08:11

214 Батьово 08:40 08:43

214 Чоп 09:06 09:50

214 Батьово 10:14 10:16

214 Берегове 10:45 10:47

214 Боржава 10:58 11:00

214 Виноградів-Зак. 11:29 11:31

214 Королеве 11:45 11:48

214 Хуст 12:10 12:12

214 Тячів 12:45 12:47

214 Тересва 13:03 13:05

214 Солотвино-1 13:42

Маршрут поїзда

Солотвино – Київ №213 з 4/05/2017 по парних, при двох непарних

№ поїзда_Станцiя_Прибуття_Вiдправлення

213 Солотвино-1 14:55

213 Тересва 15:25 15:27

213 Тячів 15:43 15:45

213 Хуст 16:20 16:22

213 Королеве 16:39 16:41

213 Виноградів-Зак. 16:56 16:58

213 Боржава 17:27 17:29

213 Берегове 17:40 17:42

213 Батьово 18:08 18:10

213 Чоп 18:32 19:24

213 Батьово 19:48 19:50

213 Мукачеве 20:24 20:29

213 Свалява 20:55 20:58

213 Воловець 21:29 21:38

213 Лавочне 22:14 22:23

213 Славське 22:36 22:39

213 Сколе 23:07 23:09

213 Стрий 23:39 23:41

213 Львів 00:45 01:08

213 Броди 02:18 02:20

213 Радивилів 02:30 02:32

213 Дубно 03:06 03:09

213 Здолбунів 03:46 04:06

213 Кривин 04:41 04:43

213 Славута-1 04:56 04:58

213 Шепетівка-1 05:20 05:22

213 Полонне 05:52 05:54

213 Печанівка 06:17 06:29

213 Чуднів-Волинськ. 06:50 06:52

213 Бердичів 07:23 07:25

213 Фастів-1 08:55 08:57

213 Київ 10:05

Опублікований графік руху поїзда Солотвино – Київ носить інформативний характер і в ньому можливі оперативні зміни, пов’язані з проведенням робіт по залізниці або ж пов’язані з погодними умовами. Тому уточнити маршрут поїзда Солотвино – Київ, дізнатися точну вартість квитка і купити або забронювати залізничний квиток радивилівці можуть у найближчій касі залізниці (станція Радивилів).