З Радивилова прямим поїздом – у Солотвино

Із 3-го травня «Укрзалізниця» запускає новий поїзд № 213/214 за маршрутом Київ – Солотвино, тим самим встановивши пряме залізничне сполучення між столицею і населеними пунктами східного Закарпаття, таке сполучення раніше було відсутнє. У цей регіон курсує лише поїзд Львів – Солотвино.
Поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський по непарних числах о 18:34 і прибуватиме на станцію Солотвино-1 о 13:42. (У Радивилів прибуття о 01:51, відправлення о 01:53).
У зворотному напрямку поїзд вирушатиме по парних числах о 14:55 і прибуватиме до столиці о 10:05. (Прибуття в Радивилів о 02.30, відправлення о 02:32).
Маршрут поїзда
Київ – Солотвино №214 з 3/05/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3. Час руху 19:08
Номер поїзда_Станцiя_Прибуття_Вiдправлення
214 Київ 18:34
214 Фастів-1 19:36 19:38
214 Бердичів 21:08 21:10
214 Чуднів-Волинськ. 21:43 21:45
214 Печанівка 22:06 22:08
214 Полонне 22:27 22:29
214 Шепетівка-1 22:59 23:01
214 Славута-1 23:23 23:25
214 Кривин 23:39 23:41
214 Здолбунів 00:20 00:40
214 Дубно 01:16 01:18
214 Радивилів 01:51 01:53
214 Броди 02:03 02:06
214 Львів 03:20 03:46
214 Стрий 04:49 04:51
214 Сколе 05:20 05:23
214 Славське 05:53 05:56
214 Лавочне 06:11 06:20
214 Воловець 06:56 07:04
214 Свалява 07:37 07:40
214 Мукачеве 08:06 08:11
214 Батьово 08:40 08:43
214 Чоп 09:06 09:50
214 Батьово 10:14 10:16
214 Берегове 10:45 10:47
214 Боржава 10:58 11:00
214 Виноградів-Зак. 11:29 11:31
214 Королеве 11:45 11:48
214 Хуст 12:10 12:12
214 Тячів 12:45 12:47
214 Тересва 13:03 13:05
214 Солотвино-1 13:42
Маршрут поїзда
Солотвино – Київ №213 з 4/05/2017 по парних, при двох непарних
№ поїзда_Станцiя_Прибуття_Вiдправлення
213 Солотвино-1 14:55
213 Тересва 15:25 15:27
213 Тячів 15:43 15:45
213 Хуст 16:20 16:22
213 Королеве 16:39 16:41
213 Виноградів-Зак. 16:56 16:58
213 Боржава 17:27 17:29
213 Берегове 17:40 17:42
213 Батьово 18:08 18:10
213 Чоп 18:32 19:24
213 Батьово 19:48 19:50
213 Мукачеве 20:24 20:29
213 Свалява 20:55 20:58
213 Воловець 21:29 21:38
213 Лавочне 22:14 22:23
213 Славське 22:36 22:39
213 Сколе 23:07 23:09
213 Стрий 23:39 23:41
213 Львів 00:45 01:08
213 Броди 02:18 02:20
213 Радивилів 02:30 02:32
213 Дубно 03:06 03:09
213 Здолбунів 03:46 04:06
213 Кривин 04:41 04:43
213 Славута-1 04:56 04:58
213 Шепетівка-1 05:20 05:22
213 Полонне 05:52 05:54
213 Печанівка 06:17 06:29
213 Чуднів-Волинськ. 06:50 06:52
213 Бердичів 07:23 07:25
213 Фастів-1 08:55 08:57
213 Київ 10:05
Опублікований графік руху поїзда Солотвино – Київ носить інформативний характер і в ньому можливі оперативні зміни, пов’язані з проведенням робіт по залізниці або ж пов’язані з погодними умовами. Тому уточнити маршрут поїзда Солотвино – Київ, дізнатися точну вартість квитка і купити або забронювати залізничний квиток радивилівці можуть у найближчій касі залізниці (станція Радивилів).