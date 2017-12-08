За активну участь у місцевому самоврядуванні

З нагоди Дня місцевого самоврядування, яке відзначалося 7 грудня, урочисті збори депутатів, активу Радивилівської ОТГ відбулися в міському центрі дозвілля та мистецтв (кінотеатрі). До речі, пройшли вони відразу після сесії міськради.

За активну життєву позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування грамотами і цінними подарунками нагороджені депутати міської ради В.П. Бурмай, Л.В.Воронко, П.Д.Лисак, В.Ф.Ніколайчук, М.В.Сиротинський, В.Д. Ярмусь, в.о. старости Підзамчівського старостинського округу В.В.Воронко, начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту міської ради І.М.Ковалевська, ветерани праці, депутати Радивилівської міської ради декількох скликань С.І.Грановський, М.Ф.Котюк, директор ТзОВ «Сяйво» А.М.Чорнобай, водій міської ради Ю.В.Сиротюк. Після урочистості відбувся вітальний концерт за участю творчих колективів Радивилова.

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А в Козинській ОТГ святкування організували у вигляді сесії сільради з працівниками ради та активістами учнівського самоврядування навчальних закладів ОТГ. У програму увійшов і “День дублера”, коли учні на один день замінили працівників апарату Козинської сільради.