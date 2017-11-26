За грабіж та зґвалтування неповнолітньої

Колегія суддів Здолбунівського районного суду Рівненської області, за підтримання державного обвинувачення Дубенською місцевою прокуратурою, визнала винним у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.187, ч.3 ст.152, ч.2 ст.153 КК України, та засудила до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією усього майна обвинуваченого.

Так, у ході судових засідань 30-річний уродженець Ківерцівського району Волинської області визнав себе винним у вчиненні розбійного нападу, поєднаного з проникненням у житло чи інше володіння особи, згвалтуванні неповнолітньої особою, яка раніше вчиняла будь-який злочин проти статево свободи та статевої недоторканості особи та у задоволенні статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчиненого щодо неповнолітньої.

Суду зловмисник показав, що в червні цього року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, побачив у вікні одного з будинків у місті Дубно світло від монітора ноутбука. Маючи намір заволодіти чужим майном, зловмисник через відчинену кватирку проник до приміщення квартири та підійшовши до неповнолітньої, яка в той час лежала на дивані, вчинив напад з метою заволодіння її майном, при цьому заподіюючи тілесні ушкодження останній та здавлюючи рукою дихальні шляхи, примушуючи неповнолітню дівчину розповісти, де знаходяться цінності в будинку. В подальшому засуджений задовольнив статеву пристрасть неприродним способом та зґвалтував потерпілу. Вина обвинуваченого повністю підтверджувалася доказами, зібраними у ході проведення досудового розслідування.

Набрання вироком законної сили 30-річний чоловік чекатиме у слідчому ізоляторі м. Рівного.

Керівник Дубенської місцевої прокуратури В.Мартинюк. (З пошти Радивилів.info).