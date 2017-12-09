За лічені дні в Радивилові відкриють дитсадок

Як колись писала преса, це – інформація на випередження. У найближчі дні в Радивилові буде відкрито ще один дитячий садок, при вулиці Олександра Невського, поблизу автостанції.

Приміщення було споруджене (із значною добудовою) на основі старого, яке існує з початку ХХ століття і використовувалося в різні часи для народної школи, міської загальноосвітньої школи, дитсадка, загальноосвітнього ліцею.

Тендер на будівництво дитсадка відбувся 2014 року. Міський голова Микола Карапетян задля вирішення цього питання неодноразово їздив у Київ, звертався до Прем’єр-міністра, деяких народних депутатів України. Про це ми розповідали тут: http://www.radyvyliv.info/yakim-bude-ditsadok-poblizu-avtostanciї-radivilova.html

Однак інфляція неабияк впливала на будівельні плани, доводилося не раз вносити корективи в намічене. А все ж таки добудовано й 2-поверховий корпус (300 кв. м) та одноповерхове приміщення (200 кв. м), а також котельню. За останній період придбано все необхідне для такого дитячого закладу, виконано роботи з облаштування прилеглої території, дитячих ігрових майданчиків. Основна частина коштів надійшла з Державного бюджету, однак і співфінансування з міського бюджету було значним – уточнені цифри будуть названі при відкритті дитсадка. Тоді ж більш докладно розповімо про можливості цього закладу дошкільного виховання.

Знімки Володимира Ящука.