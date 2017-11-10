За побиття працівника колонії – за ґрати

Вироком Дубенського міськрайонного суду засуджено до 3-х років позбавлення волі неповнолітнього жителя міста Жмеринка Вінницької області за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.345 КК України, а саме за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Однак, оскільки обвинувачений вчинив злочин, маючи попередні непогашені судимості, суд остаточно признав покарання у вигляді 5 років 9 місяців позбавлення волі.

Так, Дубенською місцевою прокуратурою у суді доведено, що у березні 2015 року неповнолітній засуджений, який відбував покарання у Дубенській виховній колонії, діючи умисно, не реагуючи на попередження працівника виховної колонії, почав висловлювати в сторону останнього погрози застосування насильства, в подальшому нанісши удар кулаком в область носа працівникові правоохоронного органу.

Будучи раніше неодноразово засудженим, обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення та сприяв розкриттю вчиненого злочину.

Керівник Дубенської місцевої прокуратури В.Мартинюк.

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Дубенська місцева прокуратура інформує, що заступник прокурора Рівненської області Василів Олег Богданович проводитиме прийом громадян у приміщенні Радивилівського відділу Дубенської місцевої прокуратури за адресою: вул. П.Козланюка, 37, м. Радивилів, Рівненської області, з 10.00 до 13.00 години 23 листопада 2017 року. За попереднім записом звертатися за телефоном: 0 (3656) 4-34-34; 0 (3633) 4-33-96.

(З пошти Радивилів.info).