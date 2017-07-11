За повернення з війни додому українських солдатів миру 

Щедро поділитися своїми духовними почуттями у церкву села Перемиль поблизу Берестечка завітали хористи храму Воскресіння Христового села Бригадирівка сусіднього Радивилівського району, що на Рівненщині, і їх духовний наставник о. Василь Сидорук.

Як усьому красивому у людському житті, Господь подарував цим гостинам зворушливу передісторію. Її початок жителі перемильської округи бачать ще у тих роках, коли о.Василь був дитиною і бігав босими ноженятами у рідному селі Гумнищі, набираючись у благодатної перемильської землі сили, а мудрості у добропорядних батьків Ольги Петрівни і Петра Васильовича.

Роки майнули швидко. Син виріс і став священнослужителем. І хоч отримав парафію в іншій області, але його серце, наче сонце, і на віддалі зігріває промінням вдячності і любові найрідніших людей, отчий дім і батьківщину.

Тим часом у церковному хорі протягом 45-ти років не переставала співати мама Ольга, а осліплий тато Петро став бачити світ очима її світлої душі.

…Схожі на сивих голуба і голубку ненька з татусем втирали сльози щастя, коли поєдналися в милозвучний унісон голоси настоятеля перемильського храму о.Сергія Крука і їх сина о.Василя Сидорука, коли звучав хвилюючий мотив «Батьку мій, голубе сивий». Перемильський сільський голова Надія Маселко переповіла, що гості переспівувалися з місцевим церковним хором так гарно, наче солов’ї в полі у жнивну пору. Всі віряни душевними молитвами, церковними піснями славили Творця, матінку церкву, героїв, які захищають Батьківщину на Донбасі, просили у Всевишнього повернення з війни додому українських солдатів миру і щасливої долі для України.

http://volyn.com.ua/news/80794-u-peremili-na-gorohivshchini–duhovni-gostini-z-rivnenshchini.html

На знімках: на лицьовій сторінці – церква в Бригадирівці; вгорі – церква в селі Перемиль Горохівського району.