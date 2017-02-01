За закордонним паспортом – у Радивилів

Черги за закордонним паспортом зменшаться. У цьому переконані у Державній міграційній службі в Рівненській області, адже нині вже майже всі райони оснащені спеціальним обладнанням для виготовлення закордонного документа та внутрішнього паспорта у вигляді ID-картки.

Єдиний район, у якому немає можливості оформлення документів, – Радивилівський. Проте і тут вже до кінця цього тижня запрацює відповідна апаратура. Тож відтепер жителям Радивилова та району заради оформлення документу не потрібно їхати в обласний центр.

Про це повідомила головний спеціаліст із зв`язків з громадськістю та ЗМІ Державної міграційної служби Рівненської області Валентина Іванюк.

Тепер кожен районний відділ і сектор ДМС області укомплектований відповідним технічним обладнанням, підключений до відповідних каналів зв‘язку задля того, аби полегшити надання адміністративної послуги населенню щодо оформлення закордонного паспорта та ID-картки. Це зменшить і черги і витрати громадян на доїзд до обласного центру.

Щодо можливості оформлення закордонного паспорта у ЦНАПах, то раніше проанонсована послуга може запрацювати наприкінці лютого – каже Валентина Іванюк. Щодо вартості послуги, вона поки не змінилася – виготовлення закордонного паспорта протягом семи робочих днів коштує 810 гривень, протягом двадцяти – 557 гривень.

Зауважимо, що торік для виготовлення закордонного паспорта до ДМС області звернулося майже 60 тисяч наших земляків. А от у 2015-му році документів для виїзду в області було виготовлено 47 тисяч. http://radiotrek.rv.ua/news/u_rivnomu_zmenshatsya_chergy_za_zakordonnymy_pasportamy_212715.html