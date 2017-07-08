Задля зміцнення правового порядку в державі

За дворічний період реформування органами прокуратури постійно приділяється посилена увага зміцненню правового порядку в державі з метою недопущення фактів неправомірних посягань на закріплені Конституцією України суспільний та державний лад, інтереси держави, права та свободи людини та громадянина.

На виконання покладених на органи прокуратури Конституцією та Законом України «Про прокуратуру» функції Дубенською місцевою прокуратурою упродовж 6 місяців 2017 року вжито низку координаційних, організаційних та практичних заходів та спрямовано максимум зусиль на забезпечення законності на піднаглядній території, у тому числі і виконання працівниками правоохоронних органів своїх функціональних обов’язків та подолання злочинності та корупції в регіоні, зокрема при використанні бюджетних коштів, у сфері земельних відносин, у сфері охорони довкілля.

Так, у січні поточного року керівником місцевої прокуратури проведено координаційну нараду за участі керівництва Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області та МРВ УСБУ в Рівненській області «Стан протидії злочинності та корупції на території міста Дубно, Дубенського, Демидівського, Млинівського та Радивилівського районів у 2016 році та січні поточного року», на якій визначено план заходів та дій на 6 місяців 2017 року. Також, керівником місцевої прокуратури проведено оперативну нараду «Про результати діяльності Дубенської місцевої прокуратури та реалізації конституційних повноважень у 2016 році та заходи щодо підвищення її ефективності в умовах подальшого реформування органів прокуратури». Крім того, за 6 місяців 2017 року при керівнику місцевої прокуратури проведено 51 оперативну нараду з різних питань задля належного функціонування та покращення ефективності роботи підлеглих працівників.

Так, з метою поновлення порушених інтересів держави та громадян місцевою прокуратурою здійснюється представництво інтересів держави та громадян. На даний час в провадженні судів, за позовними заявами Дубенської місцевої прокуратури перебуває 17 справ на суму 459 тис. грн. З початку звітного року судами відкрито провадження у справах за позовами прокурора на суму 22,623 млн. грн. (15 позовів), з яких задоволено 5 позовів на суму 22,449 млн. грн., на противагу 19 позовам на загальну суму 312 тисяч гривень, пред’явлених за 12 місяців минулого року.

Так, Дубенською місцевою прокуратурою Рівненської області 14.02.2017 скеровано до Господарського суду Рівненської області позовну заяву в інтересах держави в особі Рівненської обласної державної адміністрації до сільськогосподарського виробничого кооперативу «Нива», Дубенської районної державної адміністрації про визнання недійсним договору та повернення земельної ділянки лісового фонду, загальною площею 713,2 га, вартістю понад 22 мільйони гривень. Вказана позовна заява прокурора рішенням Господарського суду Рівненської області від 13.03.2017 задоволена в повному обсязі.

Крім того, у січні 2017 року місцевою прокуратурою скеровано до суду позовну заяву в інтересах держави в особі – Відділу освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації Рівненської області до обвинуваченого про відшкодування шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням в сумі 105 тисяч гривень. Одночасно місцевою прокуратурою пред’явлено позов в інтересах держави в особі Млинівської селищної ради до фізичної особи про стягнення шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням по факту видобування глини без спецдозволу у розмірі понад 73 тисячі гривень.

Також Млинівським відділом місцевої прокуратури в інтересах держави у сфері охорони дитинства пред’явлено позов до Рудківської загальноосвітньої школи Демидівського району про зобов’язання вчинити певні дії, а саме вжити заходів щодо оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташована ця школа, в інакшому випадку це створить передумови для зловживань щодо розпорядження вище зазначеною земельною ділянкою, ризики для нормального функціонування школи та учбового процесу, що може призвести до негативних наслідків та порушення прав дітей.

У сфері захисту прав і свобод дітей, Радивилівським відділом направлено 1 позовну заяву до Господарського суду Рівненської області в інтересах Козинської сільради до ПАТ «Укртелеком» про усунення перешкод у користуванні майном НВК вартістю 8160 грн. шляхом його звільнення. 11.05.2017 – провадження по справі закрито у зв’язку з добровільним виконанням. Поновлено права 182 неповнолітніх.

З метою активізації роботи з виявлення та припинення корупційних правопорушень наказом керівника місцевої прокуратури створено постійно діючу міжвідомчу групу з питань виявлення фактів корупції та вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, в складі працівників Дубенської місцевої прокуратури, СВ Дубенського ВП ГУНП в області, ВДАІ з обслуговування міста Дубно та Дубенського району.

У сфері протидії злочинності та корупції у поточному році місцевою прокуратурою внесено 10 подань в порядку ч.3 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції», з них 6 апаратом Дубенської місцевої прокуратури, 2 – Млинівським відділом, 2 – Радивилівським відділом.

Для прикладу, постановою Дубенського міськрайонного суду визнано винною у вчиненні адміністративних корупційних правопорушень сільського голову Мирогощанської сільської ради Дубенського району та призначено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3400 гривень.

Крім того, за фактами неподачі щорічної декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, зокрема депутатами Радивилівської районної ради, 20.06.2017 у ЄРДР зареєстровано 3 кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, Млинівським відділом зареєстровано також 3 кримінальні провадження за фактами неподання депутатами рад щорічних декларацій, апаратом місцевої прокуратури внесено відомості по одному такому факту.

З метою протидії злочинам проти власності (найбільша частка яких, із загальної кількості зареєстрованих правопорушень, припадає на зазначений вид злочину) таким же наказом керівника місцевої прокуратури створено постійно діючу міжвідомчу групу з питань протидії вчиненню кримінальних правопорушень проти власності, куди також входять працівники місцевої прокуратури, начальники Демидівського, Млинівського, Дубенського, Радивилівського слідчих відділів Дубенського відділу поліції.

Не менше уваги приділено і забезпеченню нагляду за додержанням законів органами національної поліції при виконанні ними покладених на них обов’язків.

Так, в поточному році виявлено та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 3 вчинені (раніше не обліковані) злочини. За 6 місяців 2017 року процесуальними керівниками скасовано 32 постанови слідчих про закриття кримінального провадження, на противагу 55 таким рішення за аналогічний період минулого року. З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового неухильного дотримання слідчими вимог КПК України при проведенні досудового розслідування у кримінальних провадженнях прокурорами надано 253 письмових вказівки слідчим, на противагу 705 таким вказівкам за 6 місяців 2016 року. Також прокурорами прийнято рішення у 30 судових засіданнях, за скаргами на дії або бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні.

До суду подано 41 клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, з них – 20 про тримання під вартою, на противагу 31 такому клопотанню за 6 місяців 2016 року.

Щодо підтримання публічного обвинувачення, слід зазначити, що станом на 30.06.2017 у Млинівському та Демидівському районних судах, Дубенському міськрайонному суді прокуратурою забезпечено участь прокурорів у розгляді 211 кримінальних справ, з них 96 з ухваленням судом обвинувального вироку, тоді як у першому півріччі минулого року, таких вироків було 55.

На десять тисяч населення на території, яка знаходиться в зоні обслуговування місцевої прокуратури з 01.01.2017 по 30.06.2017 усього зареєстровано 1384 кримінальних правопорушень, на противагу 1375 за аналогічний період минулого року. Менше було вчинено злочинів на території Дубенського (258 на противагу 288 минулорічних), Демидівського (103 проти 123), Радивилівського (250 проти 312, що на 19,9% менше ніж за такий же період минулого року).

Загалом на території Дубенського, Млинівського, Демидівського, Радивилівського районів та м. Дубна за 6 місяців 2017 року збільшилася кількість вчинення особливо тяжких злочинів (18 проти 13 за аналогічний період минулого року) та злочинів середньої тяжкості (302 проти 295), однак значно зменшилося вчинення тяжких злочинів – з 302 за першу половину минулого року до 210 за першу половину поточного року. Так, на території Дубенського району кількість зареєстрованих тяжких злочинів зменшилася на 43,3%, Демидівьського – на 46,2% та Радивилівського на 50%.

З числа усіх зареєстрованих кримінальних правопорушень на підконтрольній території з 96 минулорічних до 89 зменшилася кількість злочинів проти життя та здоров’я особи.

Так, місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом вбивства подружжя із застосуванням вогнепальної зброї, яке мало місце 01.04.2017 по вул. Жуковського у м. Дубно.

Також, Дубенською місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства жительки с.Гірники, чиє тіло з наявними ознаками насильницької смерті знайдено 15.05.2017 після гасіння пожежі у житловому будинку, де та проживала. У результаті проведених першочергових слідчих дій встановлено, що господиню помешкання убив шляхом удушення її 31-річний син, після чого здійснив підпал тіла та житла.

Таким чином на території районів та міста відсутні факти нерозкритих вбивств, вчинених у першому півріччі 2017 року.

Зменшився і ріст злочинності у сфері власності, оскільки цього річ зареєстровано 582 таких злочини, на противагу 457 за аналогічний період минулого року, зменшилась і кількість злочинів, вчинених у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту з 55 таких злочинів до 31. Найбільший ріст злочинності у сфері власності (на 40,8%) відбувся на території Млинівського району, з 71 до 100, а найбільше зменшився такий ріст у Демидівському районі – на 46%.

Так, місцевою прокуратурою у першому півріччі 2017 року доведено у суді винуватість двох жителів м. Радивилів, які у червні та листопаді минулого року, вчиняли крадіжки та угони транспортних засобів з господарств жителів міста. Вироком Демидівського районного суду від 21.02.2017 даних осіб засуджено до 7 та 5 років позбавлення волі з відбуванням призначеного покарання у виправній колонії.

Разом з тим, до суду скеровано обвинувальний акт щодо 22-річного уродженця та жителя Житомирщини, який у жовтні-листопаді минулого року вчиняв крадіжки з приміщень храмів, які розташовані на території Дубенського району. Так, лише з приміщення Свято-Троїцького храму УПЦ КП викрадено грошових коштів на загальну суму понад 19 тисяч гривень. З квітня поточного року обвинувачений перебуває під вартою у слідчому ізоляторі м. Рівне.

Крім того, місцевою прокуратурою погоджено повідомлення про підозру жителю м. Дубно у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.187, ч.3 ст.152 КК України, дії кваліфікуються як розбій поєднаний з проникненням до житла та зґвалтування неповнолітньої. На разі, до підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Цьогоріч стали поширеними злочини, пов’язані з отримання громадянами субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКГ, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Так, лише за 6 місяців слідчими СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області закінчено досудове розслідування та до суду скеровано 3 обвинувальні акти (з угодою про визнання винуватості) по обвинуваченню громадян у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.190 КК України за фактами шахрайства та підробки документів для отримання субсидій, один з яких вже розглянутий (особа визнана винною, останній призначено покарання у виді штрафу), а два інші перебувають на розгляді. При цьому до державного бюджету завдані збитки відшкодовані повністю.

Активно місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у досудових розслідуваннях злочинів, вчинених у сфері службової діяльності та проти правосуддя. Так, вироком Демидівського районного суду від 08.06.2017 визнано винним в умисному не виконанні та перешкоджанні виконанню судового рішення, що набрало законної сили (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 382 КК України) сільським головою однієї з сільських рад району, та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки. Одночасно, з урахуванням того, що підсудний свою вину визнав повністю, щиро розкаявся, до нього судом застосовано ст.75 КК України та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 2 роки з покладенням певних обов’язків. Наразі частина належної до стягнення суми засудженим вже виплачена. Державною виконавчою службою вжито заходів до повернення стягувачу решти боргу шляхом стягнення із заробітної плати засудженого.

Разом з тим, Млинівським відділом прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно державного виконавця одного з районних відділів державної виконавчої служби, який вчинив кримінальне правопорушення, що передбачене ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) за фактом використання державним виконавцем свого службового становища всупереч інтересам служби та в інтересах третьої особи, у ході якого останній прийняв незаконне рішення про повернення наказу господарського суду стягувачу та скасування арешту нерухомого майна (земельної ділянки) та грошових коштів боржника в банківських установах. Внаслідок таких дій спричинено тяжкі наслідки у вигляді несплати боржником на користь суб’єкта господарювання коштів в рахунок погашення боргу на суму понад 300 тис грн.

Не залишено поза увагою і стан протидії злочинності та корупції у сфері захисту прав і свобод дітей.

Випадків вчинення неповнолітніми особливо тяжких та резонансних кримінальних правопорушень не допущено.

Дубенською місцевою прокуратурою упродовж 2017 року проведено перевірки діяльності органів Національної поліції, органів з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції щодо додержання законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян на території Дубенського, Радивилівського, Млинівського та Демидівського районів. За результатами проведених перевірок із зазначених питань, у поточному році внесено 14 письмових вказівок, з яких 9 розглянуто та задоволено, за результатами чого до дисциплінарної відповідальності притягнуто 5 службових осіб (5 актів прокурорського реагування на даний час перебуває на розгляді).

Окрім того, місцевою прокуратурою за результатами проведених у поточному році в ДУ «Дубенська виховна колонія» перевірок, до установи внесено письмову вказівку, за результатами якої 2 службових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Постійно ведеться робота з прийому громадян. Щосереди проводиться прийом громадян керівником Дубенської місцевої прокуратури, щовівторка – першим заступником керівника місцевої прокуратури, щочетверга – заступником керівника місцевої прокуратури.

Крім того, запроваджено графік виїзного прийому громадян керівництвом Дубенської місцевої прокуратури до Радивилівського та Млинівського відділів Дубенської місцевої прокуратури.

За 6 місяців поточного року до місцевої прокуратури надійшло 231 звернення, з яких 155 розглянуто (за перше півріччя минулого року 164), 45 скеровано за належністю для вирішення до інших відомств, 10 виключено з обліку у зв’язку з внесенням відомостей до ЄРДР.

Увагу керівництва місцевої прокуратури сконцентровано також на висвітленні діяльності прокуратури у засобах масової інформації. Здійснено 178 виступів у засобах масової інформації, на противагу 41 такому виступу за аналогічний період минулого року.

Дубенська місцева прокуратура – для Радивилів.info.