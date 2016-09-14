Загинула заступник голови Радивилівської РДА

14 вересня внаслідок зіткнення автомобілів на трасі Рівне – Львів біла села Грушвиця загинула заступник голови Радивилівської районної державної адміністрації Орищина Людмила Миколаївна, яка перебувала в службовій поїздці.

Сумуємо разом з усіма радивилівцями, яким доводилося знати Людмилу Миколаївну і працювати з нею. Вона була талановитою і енергійною людиною, активним і наполегливим організатором, брала участь у вирішенні багатьох важливих для Радивилівщини питань, насамперед у сферах культури, освіти, медицини, соціального забезпечення населення, молодіжної політики.

Людмила Орищина народилася 12 квітня 1973 року. Вищу освіту здобула в Рівненському державному педагогічному інституті (1995 р., спеціальність – педагогіка і методика початкових класів і музики) та Тернопільській академії народного господарства (2003 р., магістр з державної служби).

У 1994 – 1995 роках працювала психологом Радивилівської загальноосвітньої школи №1. У 1995 – 2010 роках була заступником директора Радивилівського НВК «Школа №1 – гімназія». З листопада 2010 року працювала в штаті Радивилівської районної державної адміністрації: головним спеціалістом відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю (2010 – 2011), заступником керівника апарату – начальником відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА (2011 – 2014), з листопада 2014 р. була керівником апарату РДА, а в квітні 2016 року була призначена заступником голови Радивилівської районної державної адміністрації.

Про обставини смертельної ДТП, у якій загинуло двоє людей, засоби масової інформації на 14.09.2016 повідомили:

Легковик ВАЗ з водієм і трьома пасажирками зіткнувся з мікроавтобусом «Рено». За останньою інформацією, 5 потерпілих. Двоє загинули. Ще двоє у вкрай важкому стані забрали в лікарню.

Удар був такої сили, що загиблих із ВАЗу довелось діставати рятівникам з використанням відповідної техніки. Зі слів очевидців, водієві мікроавтобуса довелося різко загальмувати – і транспортний засіб викинуло на смугу зустрічного руху, де він і зіткнувся з ВАЗом. Офіційних коментарів правоохоронці поки що не озвучили.

Додаткова інформація (на 15.09.2016). За кермом автомобіля “Рено Мастер” був 36-річний львів’янин. Він їхав у напрямку Рівного. Він не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу та врізався у службовий ВАЗ. Це сталося близько 17-ї години. Загинув також водій відділу освіти адміністрації Анатолій Проказюк. По дорозі в лікарню померла начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансового контролю та матеріально-технічного забезпечення апарату райдержадміністрації Валентина Мирончук. За попередньою інформацією, водій “Рено” був тверезим. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження, водій мікроавтобуса перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, триває розслідування.