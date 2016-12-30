Загинув у вогні напередодні Нового року

Сьогодні, 30 грудня, вдосвіта, о 06:10 до Служби порятунку Рівненщини – за номером «101» -надійшло повідомлення про пожежу в селі Хотин Радивилівського району.

На місце виклику терміново було направлено черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радивилів.

По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа виникла в житловому шлакоблочному будинку розміром 8х10 м.

Увійшовши в палаючий будинок, вогнеборці виявили тіло загиблого господаря оселі, 1969 р.н. Чоловік був інвалідом ІІІ-ї групи та проживав самотньо.

О 6:50 пожежу локалізували, а о 7:25 повністю ліквідували. Вогнем знищено ліжко, телевізор, підлогу (8 кв. м), пошкоджено речі домашнього вжитку.

Попередня причина пожежі – несправність пічного опалення, повідомляє прес-служба ДСНС у Рівненській області.