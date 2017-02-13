Залишаються у віданні районної адміністрації

Чергова нарада з керівниками структурних підрозділів Радивилівської райдержадміністрації засвідчила нові аспекти змін, що відбуваються у Радивилівському районі в зв’язку з адмністративно-територіальною реформою.

Зокрема, начальник відділу освіти РДА Тетяна Шуст повідомила, що в відділі працювали над паспортами бюджетних програм. Розпочали підготовку до атестаційної експертизи Пляшевської ЗОШ. Забезпечено переїзд працівників методичного кабінету у приміщення районної ради (4 поверх) та налагоджено їх роботу. Раніше орендоване приміщення опломбоване, енергоносії там не використовуються.

Завідувач районним методичним кабінетом Наталія Матюшок повідомила, що розпочато підбір і підготовку інспекторів для проведення пробного ЗНО. Визначено, що в районі пробне ЗНО буде відбуватиметься на базі Радивилівського НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. №2 – ліцей» імені Павла Стрижака.

Начальник відділу агропромислового розвитку адміністрації Любов Черевко зазначила, що змінено форми статистичної звітності. Спеціалісти відділу формували базу орендної плати, підбивали підсумки роботи галузі за 2016 рік, готували виробничо-фінансовий план на 2017 рік.

Начальник фінуправління райдержадміністрації Оксана Мартинюк повідомила, що опрацьовано подані паспорти бюджетних програм та прийнято накази про їх затвердження. Зауважила, що ряд установ мають заборгованість із виплати заробітної плати. Очікується надходження трансфертів від ОТГ, проте наявна заборгованість на початок лютого.

Директор територіального центру соціального обслуговування Віктор Гетьман повідомив, що на сесії районної ради затверджено положення про надання платних послуг. Очікується надходження трансферту від Крупецької ОТГ.

Йшла мова також про інші питання. (За інформацією РДА).