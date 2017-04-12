Залишиться у світлій пам’яті нашій

Радивилівська районна газета «Прапор перемоги» опублікувала від працівників Радивилівської райдержадміністрації таку поминальну замітку:

«СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ.

12 квітня відзначала б черговий день народження молода, світла, енергійна людина, щира колега та ви­могливий керівник

ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА ОРИЩИНА,

заступник голови Радивилівської районної дер­жавної адміністрації. Та не судилося. Її чистий образ завжди буде з нами – її колегами по роботі.

Ще досі не віриться, що Люди немає з нами.

Іноді здається, що десь на коридорі чути її голос, чи ось відкриється кабі­нет і увійде швидкою ходою Людмила Мико­лаївна, дасть якісь вка­зівки чи порадить у якійсь справі. Та донині залишається порожнім її кабінет, тільки на робочому столі стоїть одиноке фото Людмили Миколаївни в траурній рамці.

Ще раз висловлюємо слова скорботи родині Люд­мили Миколаївни, розуміємо, що вони не замінять дочки для батьків, мами для донечки, старшої сестри для сестри. Але пам’ять про цю життєлюбну, оптимістичну та доброзичливу людину завжди буде з нами.

Зі слізьми на очах схиляємо голови перед її могилою і світлою пам’яттю. Нехай у цей день згадають добрим словом усі, хто її знав. Вічна пам’ять!

Радивилівська районна державна адміністрація».

Людмила Орищина народилася 12 квітня 1973 року. Вищу освіту здобула в Рівненському державному педагогічному інституті (1995 р., спеціальність – педагогіка і методика початкових класів і музики) та Тернопільській академії народного господарства (2003 р., магістр з державної служби).

У 1994 – 1995 роках працювала психологом Радивилівської загальноосвітньої школи №1. У 1995 – 2010 роках була заступником директора Радивилівського НВК «Школа №1 – гімназія». З листопада 2010 року працювала в штаті Радивилівської районної державної адміністрації: головним спеціалістом відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю (2010 – 2011), заступником керівника апарату – начальником відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА (2011 – 2014), з листопада 2014 р. була керівником апарату РДА, а в квітні 2016 року була призначена заступником голови Радивилівської районної державної адміністрації.

Загинула 14 вересня 2016 року внаслідок ДТП, коли поверталася з колегами із відрядження з Рівного. Ця трагічна аварія обівала життя і колег Людмили Орищиної – працівників апарату РДА Валентини Мирончук і Анатолія Проказюка.

Людмила Миколаївна була щирою і хорошою людиною, серед інших турбот знаходила час і консультувати працівників Радивилів.info, які готували добірки новин. Не раз при виконанні службових обов’язків потрапляла в об’єктиви фотокамер журналістів і фотографів. Деякі знімки з наших публікацій уміщуємо.