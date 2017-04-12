Залишиться у світлій пам’яті нашій

Радивилівська районна газета «Прапор перемоги» опублікувала від працівників Радивилівської райдержадміністрації таку поминальну замітку:
«СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ.
12 квітня відзначала б черговий день народження молода, світла, енергійна людина, щира колега та вимогливий керівник
ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА ОРИЩИНА,
заступник голови Радивилівської районної державної адміністрації. Та не судилося. Її чистий образ завжди буде з нами – її колегами по роботі.
Ще досі не віриться, що Люди немає з нами.
Іноді здається, що десь на коридорі чути її голос, чи ось відкриється кабінет і увійде швидкою ходою Людмила Миколаївна, дасть якісь вказівки чи порадить у якійсь справі. Та донині залишається порожнім її кабінет, тільки на робочому столі стоїть одиноке фото Людмили Миколаївни в траурній рамці.
Ще раз висловлюємо слова скорботи родині Людмили Миколаївни, розуміємо, що вони не замінять дочки для батьків, мами для донечки, старшої сестри для сестри. Але пам’ять про цю життєлюбну, оптимістичну та доброзичливу людину завжди буде з нами.
Зі слізьми на очах схиляємо голови перед її могилою і світлою пам’яттю. Нехай у цей день згадають добрим словом усі, хто її знав. Вічна пам’ять!
Радивилівська районна державна адміністрація».
Людмила Орищина народилася 12 квітня 1973 року. Вищу освіту здобула в Рівненському державному педагогічному інституті (1995 р., спеціальність – педагогіка і методика початкових класів і музики) та Тернопільській академії народного господарства (2003 р., магістр з державної служби).
У 1994 – 1995 роках працювала психологом Радивилівської загальноосвітньої школи №1. У 1995 – 2010 роках була заступником директора Радивилівського НВК «Школа №1 – гімназія». З листопада 2010 року працювала в штаті Радивилівської районної державної адміністрації: головним спеціалістом відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю (2010 – 2011), заступником керівника апарату – начальником відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату РДА (2011 – 2014), з листопада 2014 р. була керівником апарату РДА, а в квітні 2016 року була призначена заступником голови Радивилівської районної державної адміністрації.
Загинула 14 вересня 2016 року внаслідок ДТП, коли поверталася з колегами із відрядження з Рівного. Ця трагічна аварія обівала життя і колег Людмили Орищиної – працівників апарату РДА Валентини Мирончук і Анатолія Проказюка.
Людмила Миколаївна була щирою і хорошою людиною, серед інших турбот знаходила час і консультувати працівників Радивилів.info, які готували добірки новин. Не раз при виконанні службових обов’язків потрапляла в об’єктиви фотокамер журналістів і фотографів. Деякі знімки з наших публікацій уміщуємо.