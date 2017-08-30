Залізнична станція Радивилів: десять років тому

Десять років тому було завершено оновлення залізничної станції Радивилів. Тоді великий обсяг робіт вдалося виконати й на інших станціях та зупиночних платформах Рівненського відділку Львівської залізниці.

З нагоди завершення робіт відбулися на станції Радивилів урочистості, в яких взяли участь керівники Укрзалізниці, Львівської залізниці. Їх зустрічали на пероні начальник залізничної станції Радивилів Віктор Гусарук, міський голова Радивилова Микола Карапетян, керівники Радивилівського району. На мітингу в числі інших виступив тодішній голова Радивилівської райдержадміністрації Ігор Полетко. Освячення приміщень провів священик церкви Різдва Пресвятої Богородиці отець Тарас Сухожак. Учасники художньої самодіяльності і школярі підготували концертні номери.

Цю подію висвітлювали представники засобів масової інформації. Після завершення святкової церемонії представницька делегація керівників залізниці вирушила на такі ж урочистості на сусідній станції Броди та на інших станціях.

Фотознімки Володимира Ящука нагадають про той пам’ятний день 29 серпня 2007 року: http://photo.i.ua/user/5086/500058/?p=0&r=81101581840695345957/#



