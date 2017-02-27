Заповіднику в селі Пляшева – п’ятдесят років

Міністерство культури України та Національний історико-меморіальний заповідник “Поле Берестецької битви” (Радивилівський район) 16 червня 2017 року проведуть історико-краєзнавчу конференцію “Національний пантеон – “Козацькі Могили”, присвячену 50-річчю заповідника і 366-й річниці Берестецької битви.

Напрямки конференції:

– Історіографія та джерелознавство періоду козаччини.

– Берестецька битва та її значення в українській історії.

– Видатні особи в Берестецькій битві.

– Історія будівництва архітектурного ансамблю “Козацькі могили”.

– Створення та діяльність музею-заповідника “Козацькі могили”.

– Історія формування археологічних та мистецьких колекцій періоду козаччини.

– Роль особистості у формуванні музейних колекцій.

– Музеї та заповідники як науково-дослідні осередки з вивчення археології, мистецтва, історії.

– Історія та краєзнавство періоду козацької доби.

– Археологія козацької доби.

– Пам’яткоохоронна та реставраційна діяльність.

Організатори запрошують зацікавлених осіб взяти учать у конференції.

Матеріали приймаються до 15 травня 2017 року з урахуванням таких вимог:

1) обсяг роботи 6 – 10 сторінок тексту формату А4, набраного в редакторі Word, шрифт Times New Roman, 12 кегель, міжрядковий інтервал 1,5;

2) посилання на джерела та літературу в тексті наводити у квадратних дужках, наприклад [1,12], де перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка;

3) ілюстрації в електронному варіанті TIF (300 dpi) або JPEG з підписами до них на окремому аркуші;

4) роботи подаються в роздрукованому чи електронному вигляді (DVD – диск), або на цю електронну пошту: muz.konferenzia@ukr.net;

5) відомості про автора подаються на окремому аркуші (домашня або робоча адреса та індекс, контактний телефон, E-mail, місце роботи або навчання, науковий ступінь, посада).

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, систематичність викладу матеріалу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв, тощо. Статті друкуються в авторській редакції.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування згідно з запропонованою темою. Запрошення на конференцію кожному автору буде надіслано додатково

Матеріали доповідей надсилати на адресу: 35510, вул. Козацької Слави, 26, с. Пляшева, Радивилівського району, Рівненської області, Національний історико-меморіальний заповідник “Поле Берестецької битви”. Телефон для довідок: телефон/факс (03633); 2-87-39.

Існує пряме автобусне сполучення з містами Київ, Рівне, Луцьк, Львів, Броди, Радивилів, Дубно. Проїзд, проживання, харчування за власний рахунок.

Конференція відбудеться у приміщенні будинку культури села Пляшева, Радивилівського району, Рівненської області. Планується видання збірника матеріалів конференції до пленарного засідання. Вартість збірника конференції і спосіб оплати буде повідомлено додатково.

Заявки про участь у роботі конференції слід надсилати до 15 травня 2017 р.