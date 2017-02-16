Запрошують на народне гуляння в міському парку

На сайті Радивилівської об’єднаної територіальної громади опубліковане запрошення на народне гуляння, яке відбудеться в неділю, 19 лютого, з 14-ї години в міському парку імені Тараса Шевченка. Назва гуляння – «Свято Масляної».

У програмі: народні обряди, святковий концерт, розваги, спортивні змагання, майстер-класи з рукоділля, а ще – традиційні млинці і від народного депутата України Олександра Дехтярчука – смачний куліш.

Попереднього разу таке святкове дійство було в Радивилові 17 лютого 2015 року – як воно проходило, нагадає фоторепортаж: http://www.radyvyliv.info/u-radivilovi-zustrichali-vesnu-fotoreportazh.html

Слід зазначити, що масниця (яку ще називають масляниця, пущення, сиропуст, масляна, колодій тощо) — традиційне слов’янське – у тому числі й українське – свято, що відзначається перед Великим постом. Перші згадки про масляну в календарях наших предків датуються ІV століттям нашої ери. Свято активно відзначалося не лише в часи язичництва, а й після запровадження християнства. Найбільш активного святкування масляна набула у ІХ – ХІІІ століттях, у часи і на теренах Київської Русі.