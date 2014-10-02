Заслужений професор Георгій Шинкаренко, яким гордиться Радивилів

Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка Георгій Шинкаренко народився 24 квітня 1948 р. у м.Червоноармійську (тепер Радивилів) Рівненської обл. У 1966 р. закінчив школу із золотою медаллю і вступив на механіко-математичний факультет Львівського університету ім. І. Франка. Спеціалізувався на кафедрі обчислювальної математики, захистив дипломну роботу про застосування методу прямих до розв’язування крайових задач для рівнянь еліптичного типу.

Під керівництвом завідувача кафедри прикладної математики професора Н.П. Флейшмана та доцента цієї ж кафедри Я.Г.Савули аспірант Г.Шинкаренко виконував значний обсяг наукових досліджень, які лягли в основу захищеної ним 1978 р. кандидатської дисертації “Застосування методу скінченних елементів до розв’язування деяких крайових задач механіки твердого деформівного тіла”. Це була перша у Львові дисертація з механіки, де всі задачі розв’язані числовими методами.

У 1972 р. Георгій Андрійович розпочав педагогічну діяльність у Львівському університеті ім.. І.Франка, читав курси числових методів та програмування як асистент, а з 1979 як доцент кафедри прикладної математики. Тоді ж його призначили заступником декана факультету на вечірньому відділенні.

Незмінна націленість на самовдосконалення привела Г. Шинкаренка 1980 р. на факультет підвищення кваліфікації Московського університету, де він відвідував лекції та семінари Мойсеєва, Русанова, Попова, Сльозкіна, Бахвалова, Победрі та ін.

У 1983 р. проходив стажування у Чехословаччині, де спілкувався з відомими фахівцями МСЕ Зламалом, Женішеком, Нечасом, Главачеком, Гаслінгером, Фейстауером.

Активна діяльність, свіжі ідеї, людські риси приваблюють до Г.Шинкаренка студентську молодь, яку він залучає до наукової роботи, незважаючи на значні затрати власного часу. Дослідження за напрямами низки держбюджетних та госпдоговірних робіт розгортаються широким фронтом. Вагомі здобутки на науковій та педагогічній ниві привернули увагу освітянської спільноти. Зокрема, 1994 р. він отримав грант Соросівської програми.

Затративши масу зусиль на реалізацію схем МСЕ для розв’язання різнопланових задач, Г.Шинкаренко формує у своїх працях єдиний підхід як до якісного дослідження варіаційних задач термопружності, п’єзоелектрики та електроакустопружності, так і до побудови проекційно-сіткових схем їхнього числового аналізу. Ці ідеї лягли в основу захищеної ним 1993 р. докторської дисертації «Чисельне моделювання динаміки взаємодії фізико-механічних полів» за спеціальністю обчислювальна математика, яка стала першою в цьому університеті докторською дисертацією за цією спеціальністю.

1994 р. Г.А. Шинкаренко обійняв посаду професора кафедри прикладної математики. В обчислювальній сфері це були часи виходу на арену персональної комп’ютерної техніки, яка швидко опановувала нові сфери застосування. За участю Георгія Андрійовича на кафедрі розпочалося формування нової спеціалізації – математичне і програмне забезпечення проблемно-орієнтованих систем – у рамках нової для факультету спеціальності «інформатика». А влітку 1995 року на цій підставі

учений сформував кафедру інформаційних систем, базою підготовки фахівців якої є сучасні засоби математичного моделювання, баз даних та геоінформаційних технологій для створення інформаційно-аналітичних систем підтримки управлінських рішень з проблем охорони довкілля, ведення державного земельного кадастру та моніторингу земельних ресурсів.

За активну та плідну науково-педагогічну діяльність 2006 р. Г.Шинкаренку присвоєно звання Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка. Цим відзначено та пошановано його багаторічну самовіддану працю, результати якої разом з іншими формують авторитет і славу його Alma Mater.

Сьогодні Г.А.Шинкаренко Заслужений професор Львівського університету, член Наукової ради з обчислювальної математики Відділення математики НАН України, член експертної ради з математики, механіки та інформатики Державного фонду фундаментальних досліджень України, член кількох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, заступник керівника Регіонального семінару “Сучасні проблеми обчислювальної математики та її застосувань”, багаторічний член Науково-технічної ради Львівського національного університету імені Івана Франка, відповідальний редактор Вісника Львівського університету (Серія: прикладна математика та інформатика), науковий керівник восьми захищених кандидатських дисертацій, автор понад 220 наукових праць.

Відповідаючи на запитання радивилівського журналіста В.Ящука, Георгій Андрійович Шинкаренко розповів:

У Радивилові я народився, тут навчався в школі, врешті – тут поховані батьки. Це все дороге, близьке мені. З Радивилова, тоді ще – Червоноармійська починався мій інтерес до серйозних наукових досліджень. У нашій школі, а я навчався в тому приміщенні, де тепер загальноосвітній ліцей, були чудові педагоги, які виміли прищепити інтерес до своїх предметів, згадую уроки Устини Миколаївни Несесюк, Марії Яківни Горлач (до речі, моєї тещі), Григорія Івановича Савчука та інших – вони були для нас наче другі батьки, – і багато хто з нас під їх впливом серйозно взявся за навчання. У нашому випуску було шість медалістів. Але й інші мали досить міцні знання. Скажімо, Василь Кухарук в один час був заступником генерального директора Північно-Західного геологічного району СРСР, працював на Кольському півострові, навіть висувався на здобуття престижної премії, згодом став заступником директора Інституту геології та горючих копалин АН України у Львові. Михайло Казмірук очолював Радивилівський професійний ліцей, Євген Лемещук працював у Радивилівському райсільгоспуправлінні… Майже всі мої колишні однокласники зуміли себе належним чином утвердити в житті. У нас регулярно, раз на п”ять років, відбуваються зустрічі випускників, і я на них щоразу приїжджаю. У шкільні роки я брав участь в олімпіадах з фізики, хімії, математики, батько хотів, щоб син вивчився на інженера. Я ж більше віддавав перевагу хімії. Конкурс на відповідний факультет, куди подав документи, виявився найбільшим – 8 чоловік на місце, одні лиш дівчата, хтось тоді й порадив іти на механічно-математичний – там 3 з половиною чоловіка на місце, вивчаються електронно-обчислювальні машини (комп”ютери), за якими майбутнє. До того ж у мене були певні спортивні заслуги, що тоді бралися до уваги конкурсною комісією, – перший розряд з футболу. Брав участь у художній самодіяльності. Між іншим, уже студентом я танцював у львівському ансамблі “Черемош”. Так і визначилася моя студентська доля, та й не тільки студентська.

(Підготовлено за матеріалами Інтернет-ресурсів).