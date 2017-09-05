Застерігайте дітей щодо небезпеки на дорогах

З початком навчального року і на Радивилівщині побільшало дітей, які квапляться перейти дорогу в насичених транспортним рухом місцях. Батьки і вчителі повинні привернути особливу увагу своїх вихованців до питання безпеки саме в ці дні, коли школярі вже забули про обачність за час літніх канікул.

Ця дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 вересня близько 14.40 на вулиці 22 Січня у місті Броди Львівської області.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 2109», 57-річний мешканець міста Броди, скоїв наїзд на 10-річну місцеву школярку. Внаслідок автопригоди дівчинку госпіталізовано з діагнозом «перелом обох кісток правої гомілки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. (За повідомленнями ЗМІ).