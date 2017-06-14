Засуджено колишнього сільського голову

Млинівським відділом Дубенської місцевої прокуратури забезпечено участь у розгляді судом обвинувального акта стосовно колишнього голови однієї з сільських рад, який умисно не виконав та перешкодив виконанню судового рішення, що набрало законної сили (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 382 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури.

Зібраними доказами встановлено, а в суді доведено, що сільський голова умисно не виконав та перешкодив у період з червня 2016 по січень 2017 року виконанню рішення суду в цивільній справі про стягнення грошового боргу на користь фізичної особи, внаслідок чого заподіяв істотну шкоду охоронюваним законом правам громадян.

Вироком Демидівського районного суду від 08.06.2017 чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки. Одночасно, з урахуванням того, що підсудний свою вину визнав повністю, щиро розкаявся, до нього судом застосовано ст.75 КК України та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 2 роки з покладенням певних обов’язків.

Наразі частина належної до стягнення суми засудженим вже виплачена. Державною виконавчою службою вжито заходів до повернення стягувачу решти боргу шляхом стягнення із заробітної плати засудженого.

Вирок суду законної сили ще не набрав. Упродовж місяця учасники судового процесу мають право його оскаржити.

Державний обвинувач – начальник Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури Микола Кляпко. (З пошти Радивилів.info).