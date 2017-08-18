Засуджено за кримінальні злочини

Демидівський районний суд підтримав позицію прокуратури та, розглянувши обвинувальний акт стосовно 43-річного жителя Радивилівського району, визнав його винним у вчиненні ряду крадіжок та грабежу (ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185, 186 КК України).

Встановлено, що чоловік після відбуття (неодноразово) покарання за вчинення злочинів, у тому числі корисливих, не зробив висновків для себе, на шлях виправлення не став, натомість після звільнення з місць несвободи, знову вчинив ряд кримінальних правопорушень.

Так, наприкінці 2016 – на початку 2017 року з метою вчинення крадіжки чужого майна чоловік проник до одного з господарських приміщень у Радивилівському районі, звідки викрав будівельне приладдя, а поблизу пожежної частини у районному центрі викрав електричні лампи. У січні 2017 року у вечірню пору доби зловмисник посеред вулиці пограбував незнайому жінку, відібравши у неї сумку разом із грошима та цінними речами – мобільним телефоном, годинником, новим канцелярським приладдям.

Діями зловмисника завдано матеріальної шкоди потерпілим на суму близько 6 тис. грн.

Згодом викрадене і награбоване майно правоохоронці відшукали і повернули власникам.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, суд – з урахуванням позиції державного обвинувача – призначив чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки.

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Прокурорами Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення у розгляді судом кримінального провадження за обвинуваченням 31-річного жителя Волинської області в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої (ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст.121 КК України).

Доказами, зібраними у ході досудового розслідування, встановлено та у суді доведено, що в жовтні 2016 року зловмисник у помешканні своєї колишньої дружини у с. Малеве Демидівського району під час словесного конфлікту умисно завдав їй численні удари кулаками та ногами по різних частинах тіла.

Від одержаних ударів жінці стало зле, проте потерпіла за допомогою ні до кого не звернулася і невдовзі померла, залишивши сиротами двох малолітніх дітей.

Судово-медичною експертизою, окрім численних синців та забоїв, у жінки також виявлено крововиливи та розрив селезінки.

Чоловік повністю заперечував у суді свою причетність до спричинення тілесних ушкоджень колишній дружині, однак на підтвердження його вини сторона обвинувачення надала переконливі і беззаперечні докази.

Демидівський районний суд, дослідивши всі обставини вчинення кримінального правопорушення, заслухавши показання свідків та сторін у кримінальному провадженні, погодився із доводами державного обвинувача та визнав чоловіка винним у вчиненні тяжкого злочину. Згідно з вироком суду останньому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років. Також засуджений має сплатити рідним загиблої моральну шкоду.

Вирок суду законної сили ще не набрав. Упродовж місяця учасники судового процесу мають право на його оскарження.

Керівник Дубенської місцевої прокуратури В. Мартинюк. (З пошти Радивилів.info).