Завітав із Криму займатися крадіжками

За підтримання державного обвинувачення Дубенською місцевою прокуратурою вироком Дубенського міськрайонного суду Рівненської області засуджено до 3 років розбавлення волі уродженця та жителя міста Євпаторія, Автономна Республіка Крим (Україна), який тимчасово проживав у місті Дубно.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, а в ході судового слідства доведено, що 29-річний зловмисник протягом лютого – березня 2016 року на території Дубна скоїв 7 тяжких злочинів. А саме: засуджений скоїв 6 крадіжок із проникненням до житла дубенців, поживившись при цьому виробами з золота, столовими наборами, подарунковими ножами, музичними інструментами, мобільними телефонами та планшетами. Одна з крадіжок учинена з приміщення місцевого медпункту. Шкода, завдана потерпілим злочинними діями засудженого, становить понад 24 000 гривень.

Доведена вина зловмисника і в незаконному придбання та зберіганні наркотичних засобів, а саме ацетильованого опію.

Наступних 2 роки зловмисник проведе у місцях позбавлення волі, оскільки судом у строк покарання зараховано час, проведений засудженим у слідчому ізоляторі.

Керівник місцевої прокуратури В. Мартинюк. (З пошти Радивилів.info).

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Дубенська місцева прокуратура інформує, що з 11.00 години по 13.00 годину 19 квітня заступник прокурора Рівненської області Ільящук Тарас Михайлович проводитиме прийом громадян у приміщенні Дубенської місцевої прокуратури за адресою: вул. І.Франка, 10, м. Дубно, Рівненської області.

За попереднім записом звертатися телефоном: 0(3656) 4-34-34.