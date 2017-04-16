Зазвучав благовіст Великодніх дзвонів. ФОТО

Сьогодні, 16 квітня, на святкові богослужіння в храми Радивилівського району, як і щороку, зібралося багато віруючих. Досить прохолодна, а під ранок – із дрібним дощиком погода, яка намагалася загасити свічки на пасхальних кошиках, не могла зіпсувати настрою навіть дітям.

У Радивилові Воскресіння Христове святкують православні кількох громад УПЦ КП і УПЦ, парафіяни церкви УГКЦ, віруючі протестантських християнських громад.

Журналісти Володимир Ящук і Василь Семеренко, побувавши на святкових богослужіннях, підготували для Радивилів.info фоторепортаж із двох православних церков міста ­– Свято-Вознесенської і святого Олександра Невського.

Радивилів пасхального ранку.