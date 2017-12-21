Земельні ділянки повернуто в розпорядження держави

Реалізуючи функцію представництва, Радивилівським відділом Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області зроблено черговий крок у напрямку відновлення законності та захисту інтересів держави у сфері земельних відносин.

Зокрема, прокурорами під час вивчення стану додержання вимог земельного законодавства на території Радивилівського району встановлено непоодинокі факти порушення інтересів держави фізичними особами та сільською радою, які всупереч вимогам чинного законодавства на підставі незаконного рішення сільради уклали недійсні тимчасові угоди на право користування земельними ділянками водного фонду.

Внаслідок таких протиправних дій порушено інтереси держави, які полягають у недодержанні визначеного законом принципу передачі в користування земель, як основного національного багатства українського народу.

Щоб відновити порушені права держави, у справу втрутилася Дубенська місцева прокуратура та пред’явила до суду 10 позовних заяв з вимогою визнання незаконним та скасування рішень, визнання недійними тимчасових угод на право користування земельними ділянками, повернення земель – понад 33 га.

Ці позовні вимоги прокуратури відповідачами виконано добровільно, а тому судом прийнято рішення про залишення позовних заяв без розгляду у зв’язку з відсутністю предмета спору.

Таким чином, земельні ділянки водного фонду загальною площею 33 га вартістю понад 1 млн. грн. повернуто у розпорядження держави.

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Радивилівським відділом Дубенської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння).

Як встановлено слідством, на початку жовтня 2017 року, 40-річний мешканець Радивилівського району, в ході бійки, розпочатої на ґрунті ревнощів до своєї колишньої дружини, за допомогою ножа, заподіяв її нинішньому чоловіку тілесне ушкодження, у виді проникаючого колото-різаного ножового поранення черевної стінки шлунку.

За ініціативи прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.

Покарання, яке загрожує чоловіку, – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Керівник місцевої прокуратури В. Мартинюк. (З пошти Радивилів.info).