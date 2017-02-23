Жіноча консультація за 7,5 мільйона гривень

Вчора у Бродах медики відкрили оновлену жіночу консультацію. Як повідомив завідувач консультації Микола Серватнюк, на реконструкцію приміщення і нове лікарняне обладнання витратили 7,5 мільйона гривень.

Урочисте відкриття відбулося за участі голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, голови Львівської ОДА Олега Синютки, керівництва району, працівників консультації та громадськості.

«Жіноча консультація, направду, зроблена за європейськими стандартами. Про це свідчать і гарний ремонт, і закуплена техніка. Власне, обладнання, яке буде встановлене в цих кабінетах, стане генеральним фактором для якісного обстеження наших дівчат та жінок.

Створені всі умови, аби пацієнти почували себе комфортно. Висловлюю подяку ремонтній бригаді, яка всього-на-всього за півроку реконструювала занедбане приміщення до рівня медзакладу, який можна ставити за приклад», – зазначив Олександр Ганущин.

А Олег Синютка сказав: «Я глибоко переконаний, що відкриття таких об’єктів доведе багатьом жінкам, що для їхньої безпеки в державі багато що змінюється. Тим паче, ми відкриваємо цей об’єкт в умовах, коли більшість коштів все-таки спрямовуються на захист і охорону нашої держави.

Але саме такими речами ми повинні переконати людей, що в нашій державі проходять реальні зміни, і що наша країна буде такою, якою ії хочуть бачити наші захисники».

Завідувач Бродівської жіночої консультації Микола Серватнюк зазначив, що повноцінна робота почнеться з понеділка, і вже тоді тут прийматимуть на обстеження до 100 жінок за один робочий день.

«У нашій консультації буде надаватися сучасна, безплатна допомога. І для цього вже створені гарні умови праці. Станом на сьогодні у нас вже є новий УЗД-апарат, сучасна техніка для зберігання плоду і для обстеження здоров’я дитини. Також в нас є техніка для лікування шийки-матки, два високочастотних електроакамулятори, новий електрокардіограф і багато чого іншого…

Раніше ми перебували в старому, двоповерховому аварійному приміщені, яке було пристосоване під жіночу консультацію, оскільки то колись був дитячий садочок. Умови праці були, м’яко кажучи, не комфортні», – наголосив Микола Серватнюк.

Зазначимо, що реконструкція була здійснена коштом Фонду регіонального розвитку – 7 млн 100 тис. грн та за гроші обласного бюджету, з якого виділили ще 400 тис. грн.

Роботи на об’єкті виконувала підрядна організація ТзОВ «ХоСаРо».

Роботи із реконструкції розпочали в липні 2016 року. У приміщенні провели капітальний ремонт, замінили систему опалення, енергопостачання, вікна, двері, перекриття.

Жіноча консультація розміщена за адресою: м. Броди вул. Гончарська, 14а (ІІ поверх, над аптекою).

http://galinfo.com.ua/news/u_brodah_vidkryly_zhinochu_konsultatsiyu_za_7_5_mln_grn_252978.html