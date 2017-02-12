Зимовий Радивилів – багато фотознімків

АВТОР · Лютий 12, 2017Переглядів 48

До закінчення календарної зими залишається лише півмісяця. Ще, звісно, не весна, і підбивати підсумки холодної пори року нібито ранувато, адже в нас і в березні та й навіть у квітні бувало з морозами і навіть із сніговими заметілями. Однак на порозі весни нам уже, напевно, не будуть цікаві зимові сюжети.

Отож у цій фотодобірці вирішив згрупувати знімки, зроблені мною в Радивилові в святкові і несвяткові дні зими 2016/2017 років. Публікував їх в основному у Фейсбуці, але там серед зареєстрованих користувачів дуже мало радивилівців. Тому й вирішив представити ці фото ще й через Радивилів.info.

Повністю збірку великоформатних знімків нинішньої зими (понад 40)

дивитися в двох альбомах:

http://jasc51.io.ua/album443509_6

http://jasc51.io.ua/album813215

Радивилів radyvyliv-2017-a radyvyliv-2017-b radyvyliv-2017-c radyvyliv-2017-d

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Володимир Ящук

Володимир Ящук

член Національної спілки журналістів України

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