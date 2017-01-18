Злочинна група з двома неповнолітніми

Демидівський районний суд підтримав позицію Дубенської місцевої прокуратури та, розглянувши обвинувальний акт стосовно трьох жителів Рівненської області, двоє з яких неповнолітніх, визнав їх винними у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч. 2 ст. 187 КК України (розбій – напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

У ході судового слідства повнолітній обвинувачений своєї провини не визнавав. Проте на підтвердження вини останнього прокурор надав суду та обґрунтував переконливі і беззаперечні докази.

Так, доведено, що у травні 2016 року троє зловмисників, серед яких – двоє неповнолітніх, завдали потерпілому ряд тілесних ушкоджень та, відібравши у нього гроші, мобільний телефон і цифровий фотоапарат, зникли. Особи нападників правоохоронці «за гарячими слідами» встановили та затримали в той же день, особисті речі повернули потерпілому. Останній внаслідок одержаних тілесних ушкоджень тривалий час лікувався.

Публічне обвинувачення підтримував у суді заступник керівника Дубенської місцевої прокуратури Місюк В.М.

При призначенні покарання суд врахував ще й ті обставини, що повнолітній чоловік вже притягувався раніше до кримінальної відповідальності та на час вчинення злочину перебував на так званому «іспитовому строці».

Згідно із вироком Демидівського районного суду за вчинення тяжкого злочину повнолітньому засудженому призначено реальну міру покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Двох неповнолітніх обвинувачених засуджено до 4 років позбавлення волі кожного, однак, з врахуванням ряду пом’якшувальних обставин (повне визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину неповнолітніми, позитивні характеристики за місцем проживання та навчання) та примирення з потерпілим, останніх звільнено від відбування вказаного покарання із випробуванням та встановлення іспитового строку тривалістю 2 роки.

Слід зазначити, що обвинувальний вирок суду ще не набрав законної сили, учасники судового провадження мають право його оскаржити в апеляційному порядку в передбачений законом термін.

Дубенська місцева прокуратура – для Радивилів.info.