Змагалися представники дитячо-юнацьких спортшкіл

Завершились змагання відкритої першості комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Радивилова з нагоди чергової річниці звільнення нашого міста від нацистських загарбників. У програму були включені змагання з баскетболу, футболу та легкоатлетичного кросу.

У турнірі з баскетболу взяли понад 30 учнів із чотирьох команд. Перше місце виборола команда №1 Радивилівської КДЮСШ, друге місце – Бродівського району, третє посіла команда Радивилівської КДЮСШ №2, а на четвертому залишилась команда з Крупецької ОТГ.

У матчах з футболу взяли участь 96 учнів із восьми команд (ДЮСШ м.Золочева, «Метеор» м.Радивилова, «Колосок» Козинської ОТГ, ДЮСШ-2 «Спартак» з м.Дубна, від ДЮСШ з м.Бродів грало дві команди, а також взяли участь ДЮСШ м.Буська, КДЮСШ м.Радивилова.) Перше місце вибороли футболісти Буська, друге – Золочева, третє – Дубна.

Завершальні змагання відкритої першості Радивилівської КДЮСШ з легкоатлетичного кросу відбулись у лісовому масиві біля меморіалу Слави. На старт вийшли понад 150 юних спортсменів, які представляли шість команд тренерів з двох спортивних шкіл Бродівської та Радивилівської КДЮСШ.

Наймолодша вікова група дівчаток 2006 р.н. – молодші: І місце виборола учениця Бродівської ДЮСШ Сіра Ольга, ІІ місце – Тацій Вероніка, учениця Радивилівської КДЮСШ, ІІІ місце – Корнілова Софія, учениця Бродівської ДЮСШ. У хлопчиків цієї вікової групи І та ІІ місця посіли учні Бродівської ДЮСШ Стадник Власик та Рудський Павло, ІІІ місце – учень Радивилівської КДЮСШ Парійчук Олександр.

У молодшій віковій групі 2004-2005 р.н. у хлопчиків І місце виборов Рудник Вадим (Радивилівська КДЮСШ), ІІ та ІІІ місця посіли учні Бродівської ДЮСШ Целюх Дмитро та Сех Михайло, у дівчат І місце виборола Гаврилюк Анжела, ІІ місце – Капустинська Софія, ІІІ місце – Біда Адріана, учениці Бродівської ДЮСШ.

У середній віковій групі 2002-2003р.н. у дівчат І місце виборола представниця Радивилівської КДЮСШ Боголуцька Яна, ІІ та ІІІ місця – учні Бродівської ДЮСШ Бутик Юля та Проказюк Анна. У юнаків цієї групи І місце здобув Маруха Вадим, ІІ місце – Солтисяк Денис, ІІІ місце – Поліщук Микола, учні Радивилівської КДЮСШ.

У старшій віковій групі 2000-2001р.н. у дівчат І місце виборола Паньковецька Таня, учениця Бродівської ДЮСШ, ІІ місце – Чубаєвська Інна, ІІІ місце – Старченко Анна, обоє учениці Радивилівської КДЮСШ, у юнаків І місце здобув Кирильчук Богдан, ІІ місце – Гаврилюк Андрій, учні Радивилівської КДЮСШ, ІІІ місце – Лаба Михайло, учень Бродівської ДЮСШ.

У загальному підсумку наші легкоатлети для Радивилівської спортивної школи вибороли 11 медалей, з них чотири золоті, чотири срібні та три бронзові. Також було відзначено і наймолодших учасників змагань. Це учениця Радивилівської КДЮСШ Антонюк Ангеліна та учень Бродівської ДЮСШ Рудський Павло. За волю до перемоги відзначено Рудишина Владислава, Левенюк Дарину, Коломієць Олександру.

У загальному підсумку відкритої першості взяло участь з усіх видів спорту, які входили до програми змагань, 276 учнів з 18 команд. Переможців та призерів змагань нагороджували медалями та грамотами.

Директор Радивилівської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи А.Боголуцька.

(З сайту Радивилівської ОТГ).