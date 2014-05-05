 Знай свій край: колишнє графське містечко Лідихів

Про село Лідихів Кременецького району добре знають на Радивилівщині вже хоча б з тієї простої причини, що чимало його вихідців, шукаючи можливостей для самореалізації, перебралися жити якщо не в місто Радивилів, то в прилеглі до нього села. І доволі успішно себе тут утверджують, нерідко відтісняючи в суспільних перегонах на задній план самих радивилівців, що не може не породжувати всіляких пересудів.
Більш докладно про це я прочитав у волинського дослідника-краєзнавця 19 століття Миколи Теодоровича, його третій том «Историко-статистического описания церквей и приходов Волынской епархии» («Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии» в 4-х т., 1888 — 1899) містить неоціненні відомості і з минулого Радивилова.
А ось що там говориться про Лідихів. Перекажу майже дослівно, перекладаючи з російської. Село Лідихів згадується в опису Кременецького замку від 1545 року, в числі городень якого значиться «городня Богдана и Гневоша Ледуховских, с Ледухова». Нижче в тому ж опису згадується городня «Яцка Ледуховского и потужников их с Ледухова». Ще село згадується в акті від 18 серпня 1565 року – в дарчому запису ротмістра королівського Ярофея Готського своїй дружині Ганні на маєток у селі Звєрові і Лідихові. Теодорович подає посилання на першоджерела.
Він далі повідомляє, що село Лідихів у минулому було багатолюдним і багатим містечком. Це – гніздо фамільного роду Ледуховських, чи Ледоховських, герба Шаляви, що веде свій початок від роду Галків (Галок). Історія цього старовинного поселення тісно пов’язана з походженням прізвища Ледуховських. Історик Папроцький, свідчить Теодорович, так говорить про походження цього прізвища. Володимир Святославович, великий князь руський, бажаючи змінити язичницьку віру, послав послів на схід і захід Європи, з метою довідатися, яка віра краща. Після повернення посли вказали на повну перевагу Східної православно-християнської церкви. Дружинники Володимира, сильно поглинуті язичництвом, чуючи ці похвали Східному православ’ю, кепкували над цими послами. Тоді один з послів, на ім’я Галка, обурений цими насмішками, викликав трьох насмішників на поєдинок і всіх їх поклав мертвими. Ця подія, витлумачена як чудо, так сильно вплинула на оточуючих, що багато з них – дружинників – і сам Володимир прийняли православну Христову віру в 988 році. У пам’ять про це Володимир дав Галці прізвище Салява, або Шалява, що по-слов’янському ідентичне зі словом Слава (честь).
Згодом Лідихів перейшов в інші руки. У 70-і роки 19 століття дослідник Волині Т.Стецко занотував, що на той час у Лідихові немає й слідів існування там містечка.
Під впливом таких історичних фактів хотілося насамперед побачити ті колись фортечні гори з залишками валів, можливо, залишки мурів графського маєтку, давню церкву святого Миколая, витоки Слонівки. Коли з траси Радивилів – Почаїв звертаєш на шлях до Лідихова, а їхати треба ще з чотири кілометри, змішані почуття інтересу і романтики відразу ж починає витрушувати з тебе страшенно вибоїста, давно не ремонтована асфальтована дорога. Утім, коли з пагорба відкривається село на схилах, напівсховане в буяння садів, незручності відступають. Що й казати, предки лідихівців розумілися на красі природи, обравши для проживання цю мальовничу місцину.
Однак контрасти вражень і далі не полишали мене. Але про це – невеликими порціями. Церква біля лісистого косогору, закладена ще графами Лідихівськими, чи Ледуховськими, – перше, що впадає у вічі, коли схилом в’їжджаєш у Лідихів. Храм зі старовинними могилами біля його стіни справляє враження: він виглядає велично, навіть попри те, що мовби притулився до гори, набагато вищої. І навіть електричний стовп та газова труба на найвиднішому місці – не така вже й страшна притичина для естета. Вхід до церкви з протилежного від вулиці боку, там же, поряд із входом, розташована старовинна дерев’яна дзвінниця, тепер вона не може бути названа ветхою, як у часи Теодоровича.
При вулиці напроти церкви – гарно облаштована криниця з джерельною водою, адже за кілька десятків кроків – річка Слонівка, яку й започатковують сільські джерела.
У центрі села – як і належить, школа, дитсадок, сільська рада. Але тут же – зовсім не обов’язкові для сучасного села будинок культури з заваленим дахом, мури якогось довгобуду, облущений постамент, що лишився після давним-давно знятого пам’ятника Леніну, перекособочена дошка для оголошень, можливо, ще й із часів сільських кіноафіш.
У Лідихові майже 2300 жителів (у школі понад 300 учнів). Здавалося б, нема підстав для песимізму, для того, щоб опустити руки і не дбати про розвиток села. Однак… Ніде правди діти, першим враженням про село був не вид з гори, а зруйновані фермські будівлі. Раніше і в Радивилові купували мінеральну воду з етикеткою «Лідехівська» (чомусь саме так, з помилковим написанням), тепер з Лідихова її в торгівлю не відправляють, приміщення опустіли, їх доля не визначена. Раніше в селі виготовляли вапно, діяли два плодово-овочеві цехи, де переробляли полуницю, яблука, сливи, робили пюре – і все знаходило збут, йшло на кондитерські фабрики. Були цехи, де шили одяг, виробляли фарби, виготовляли ковбасні вироби, існувало пластмасове виробництво…
Такі ось враження, промовчати про це, відгородившись історико-краєзнавчими інтересами, я не зміг. А на Сорокову гору все одно підіймався, село звідти фотографував, милувався його пейзажами, шукав сліди забутої минувшини. Хтось підказав, де шукати старий льох з товстими камінними мурами. Що в ньому було, ніхто напевно не скаже, та й наскільки він давній – не відомо. Кажуть, що ось ці гори сховали й мури колишнього графського маєтку. Цілком можливо.
Тут ось достойно облаштувати сьогочасне життя не вдається, а що вже казати про пізнання історії свого села. Утім, великі надії лідихівці покладають на свого земляка Володимира Собчука, кандидата історичних наук, який, зокрема, опублікував дослідження «Шляхетський рід Лідихівських у XV – середині XVII століть». У Лідихові народився і православний церковний діяч, редактор, видавець, автор книг з гомілетики, загального богослов’я, церковного права, історії української церкви Степан Ярмусь, з яким я зустрічався в Радивилові, коли він приїздив з Канади, брав у нього інтерв’ю. Він тоді, до речі, дуже тепло згадував своє дитинство в Лідихові, написав про це і в одній зі своїх книг. З роду Ярмусів вийшло ще декілька відомих церковних діячів.
А взагалі дуже пізнавальною виявилася поїздка в Лідихів. Хоча багато чого так і не дізнався (походження топонімів Лідихів, Сорокова гора, історія церкви в 20 столітті), все ж істотно доповнив своє уявлення про наш край, про історію Волині.
Володимир ЯЩУК, журналіст, краєзнавець. Фото автора.
дослідженя є поверхневе суто з інтернету
Пане Валерію, це ж не дослідження, а фоторозповідь, причому фото мої, а не з Інтернету. Стаття з дослідження М.Теодоровича ХІХ ст., яка складає основу моїх нотаток, перекладена мною, в Інтернеті раніше не публікувалася. Можете запропонувати щось більш ґрунтовне – будь ласка, запропонуйте.
Якщо ви журналіст, чи так себе називаєте, то виправте помилки.
Ця інформація не несе читачу новизни. Текст – не ваш, а переписаний з інших джерел. Журналісти не підписують чужої писанини своїм ім’ям.
Дістали роздруківочку, яка гуляє по руках лідихівчан?
Відповім за порядком. Можливо, помилка вкралася, а я не помітив, таке трапляється. Питання новизни – дискусійне. Звичайно, основна частина публікації – це мій переклад із Миколи Теодоровича, я про це написав, але навряд чи багато хто знайомий із цим текстом 19 століття. Ніякої роздруківочки не бачив. У Лідихові був, ходив, дивився, фотографував, розпитував людей. А перш ніж докоряти мені в невмінні писати краєзнавчі статті, то могли б зазирнути у Вікіпедію, там є довідка про мене, яка засвідчує, хто я. А хто Ви, дозвольте запитати? І де писали про Лідихів?
Дякую за прогулянку дивовижними місцями Тернопілля.
Лідихів на мапі:
http://wikimapia.org/#lang=uk&lat=50.014468&lon=25.399361&z=13&m=b&show=/17354435/uk/Лідихів