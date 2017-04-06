Починаємо спільне “полювання” на сміттярів

Екологічна акція від міського голови М.Карапетяна «Зроби Радивилівську громаду чистою!»

Радивилівська міська рада повідомляє про легкий спосіб заробити 100 грн. за одну фотографію або коротке відео – особисто від міського голови.



Для цього не знадобиться багато зусиль. Усі знають, де на території Радивилівської громади

знаходяться стихійні сміттєзвалища, ліквідація яких передбачає здійснення значних видатків із місцевого бюджету і які створюють багато клопоту комунальникам, незручності для жителів громади та взагалі становлять загрозу екології.



З таненням снігів вилізли на поверхню сліди нашого безкультур’я – сміття на узбіччях доріг, на схилах біля населених пунктів, на узліссях, у парках та в багатьох інших місцях. Проблема ця була і, на жаль, є. Бо за бажанням „бути в Європі”, про що останнім часом так багато говориться, ми не поспішаємо вчитись екологічної культури. Чому українці не соромляться смітити? Тому, що засмічують вулиці, парки через свою байдужість.



Чесно кажучи, це вже дістало, далі миритися з цим не можна. Ми будемо боротися з проблемою сміття як жорсткими, так і ліберальними методами. Кожен із вас може нам допомогти в цьому, а також ще й заробити трохи грошей у цей нелегкий час.



Усе, що потрібно, – це зробити фото чи відео факту викидання побутового сміття в невстановленому місці. Бачиш, як «доморощене бидло» з пакетом сміття крадеться з торбою сміття? Діставай свій телефон і швиденько знімай його на відео чи роби фото! Міський голова М.Карапетян заплатить тобі за це 100 грн! Непогано для 10 секунд роботи? Ми не вимагаємо фотографій – як на паспорт, але головним критерієм є фіксація обличчя цього чи цієї порушників благоустрою та факту викидання сміття. Наприклад, фото силуету на відстані 30 метрів і на фоні заходу сонця, де не можна побачити обличчя та зрозуміти, що відбувається на фото, – ні-ні-ні. Фото або відео, де можна розгледіти обличчя, місце викидання сміття та сам факт правопорушення, – так-так-так. Найкраще робити відео або декілька фотографій.



Що робити далі, коли маєш на руках фото чи відео правопорушення?



1. Швидше зв‘яжись з нами та передай матеріали для подальшого реагування! Це можна зробити написавши на електронну адресу Радивилівської міської ради gorsovit@ukr.net , або безпоредньо в Радивилівську міську раду, за адресою м. Радивилів, вул. Паркова, 5



2. Оплата за наданий матеріал відбуватиметься готівкою, за умови відповідності фото , та/або відео фіксації порушення вищезазначеним вимогам.



Щодо кількості фото чи відео – воно не обмежене. Ви можете зробити засідку в місцях стихійних сміттєзвалищ і за один вечір зробити фото чи відео з десятком людей, що викидають своє сміття не на спецавтомобіль, а ближче до людських городів чи в кущі, і голова Радивилівської громади заплатить тобі 100 грн. за кожного порушника. Єдина умова – ідентифікація особи та місця правопорушення на фото чи відео, а також наявність самого факту викидання сміття у невстановленому місці. Якщо сміття викидається з автомобіля – бажано зробити фото реєстраційного номера. Це важливо, оскільки – окрім цілі публічного осміювання радивилівських сміттярів в Інтернеті – ми маємо на меті направляти фотовідеодокази до адміністративної комісії, щоб правопорушник отримав не тільки моральний осуд і муки совісті, але й сплатив штраф у бюджет.



Ось так кожен може зробити свій малесенький вклад у війні з сміттям в Радивилівській громаді. Хочете допомогти нам? Пишіть на емейл, розказуйте своїм друзям, робіть репости і ставте лайки. Викидайте відходи лише на спецавтомобіль, укладайте договір про вивіз сміття, здавайте батарейки для переробки у відведені місця, вчасно сплачуйте за вивіз відходів.

Битва зі сміттям стосується кожного, хто хоче жити в зеленій, квітучій громаді , а не в лайні.

(З сайту Радивилівської ОТГ).