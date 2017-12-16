Звернувся до антирейдерського штабу

Господарник із Радивилівщини хоче працювати на землі, яку орендує. При цьому має на це повне право, адже уклав договори з власниками земельних паїв. Проте, як стверджує селянин, зробити цього не може, бо його полями користується приватне підприємство «Агро-Експрес-Сервіс».

Це стало причиною того, що господарник звернувся до антирейдерського аграрного штабу при Рівненській ОДА.

Як розповідають юристи, до липня цього року поля перебували в користуванні ПП «Агро-Експрес-Сервіс». Після закінчення терміну договорів із цим підприємством 14 власників паїв уклали угоди з Віктором Братащуком. Проте аграрій не може працювати на полях, бо «Агро-Експрес-Сервіс» ще не зібрав там урожай.

Тож учасникам аграрного конфлікту антирейдерський штаб порекомендував обдумати свої пропозиції вирішення ситуації. А вже затим сісти за стіл переговорів та прийняти остаточне рішення.

«Учасники конфлікту повинні зрозуміти, що аграрний штаб не захищає чиїхось приватних інтересів. Необхідно діяти у рамках закону. Орендарю не можна забороняти вільно користуватися землею. Звичайно такі питання краще врегульовувати мирним шляхом, а не в судовому порядку», – зазначив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко. https://www.0362.ua/news/1893429