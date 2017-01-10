Звучали колядки – від хати й до хати

У ці дні колядки звучали і звучать у наших оселях, у православних храмах Радивилова і району, на вулицях населених пунктів Радивилівщини. Зокрема, звучали колядки церковних хорів і аматорських колективів у Свято-Вознесенській церкві Радивилова (УКП КП), на майдані міста, де виступали парафіяни УПЦ. Заколядувати в міськраду прийшли парафіяни Свято-Введенської церкви міста, самодіяльний дитячий колектив приміського села Баранного Крупецької об’єднаної територіальної громади.

У Радивилівській міськраді делегація з Млинова вивчала досвід нашої об’єднаної територіальної громади, котра існує з кінця березня 2016 року, практику організації роботи її структурних підрозділів. Очолював делегацію сусіднього району селищний голова В.Левицький.

Нещодавно в Радивилові завершено брукування пішохідної доріжки вздовж вулиці О.Невського від автостанції, точніше – від приміщення дитсадка, що його готуються передати в експлуатацію, до церкви святого Олександра Невського в центральній частині міста.

Козинська об’єднана територіальна громада поки що не має свого Інтернет-сайту, але в соцмережах уже опубліковано ознайомчу інформацію про цю громаду, що її очолює Ю.Костюк (25 населених пунктів, 9258 чол. населення, площа території – 232,2 кв. км). Чекаємо на створення сайту громади.