Сьогодні, 17 травня, відзначається День вишиванки – свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.

У цей день багато хто і в нашому Радивилові прагне долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до навчального закладу чи вбравши у вишиваний одяг свою дитину в дитсадок. А загалом багато кого побачиш у вишиванках і в інші святкові дні – не буде винятком і День міста Радивилова 19 травня

Сьогодні в Радивилові зустрічаються люди різного віку, вдягнуті у вишиванки.

Ці знімки – відображення поваги радивилівців до вишиванки.