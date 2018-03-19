19 березня 1944 року: пам’ять про подію

19 березня відзначено 74-ту річницю визволення Радивилівського району від німецько-нацистських загарбників.

Саме з цієї нагоди, як поінформував сайт РДА, в Радивилові відбулося покладання квітів до пам’ятників, які увічнюють подвиг воїнів, живих і полеглих, повсякчас нагадуючи про Другу світову війну, а також до могил героїв війни Павла Стрижака, Андрія Демьохіна, Миколи Маркелова і Опанаса Волковенка.

Виступили Радивилівський міський голова Микола Карапетян, ветеран педагогічної праці, поет Євген Гудима, голова районної ветеранської організації Василь Бондар. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували тих, хто загинули в роки Другої світової війни, хто не повернулися до своїх родин.

У заходах взяли участь: голова районної державної адміністрації Олег Ващук, міський голова Радивилівської об’єднаної територіальної громади Микола Карапетян, його заступник Олександр Пастух, керуючий справами виконавчого апарату районної ради Анатолій Тимошейко, т.в.о. районного військового комісара, майор Олег Плевако, представники районної і міської ветеранських організацій, місцеві жителі, представники ЗМІ.

З сайту РДА.