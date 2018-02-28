1930-і роки: Дубно та інші тутешні містечка

В інтернеті опублікували рідкісні фото міста Дубно в 1930-х роках. У 1921 році, після підписання Ризького договору, місто (як і Радивилів) увійшло до складу другої Речі Посполитої.

Станом на 1930 рік у Дубно проживало 9 тисяч 146 мешканців.

У Дубно діяли магістрат, міський суд, повітове староство, повітова команда Польської державної поліції, фінансово-податкове управління, повітова земська управа, карно-слідча в’язниця, окружна шкільна інспекція. Усі вивіски на вулицях були польською мовою.

Основним заробітком для мешканців тоді була торгівля. На базар у Дубно з’їжджалися з усієї Волині.

ЗНІМКИ – ТУТ: https://gazeta.ua/articles/history/_ak-zhilo-volinske-misto-u-30h-rokah-pid-vladoyu-polschi-dobirka-foto/822594