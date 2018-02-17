Агрокомпанія нардепа прийде на Радивилівщину

Группа компаний Vitagro, що належить нардепу Лабазюку, отримає контроль над двома агропідприємствами групи «Пан Курчак». Зазначається, що згідно з інформацією Антимонопольного комітету України (АМКУ), група компаній Vitagro через свій агрохолдинг «Зоря» придбає 50% частки агрофірми «Трипілля» та «Радивилів Агро», що знаходяться у Рівненській області.

До речі, одне з цих підприємств, «Радивилів Агро», восени минулого року піддалося рейдерській атаці з боку конкуруючої агрофірми «Агро Експрес Сервіс». Втім, землю підприємству вдалося відстояти, не довівши справу до суду.

Vitagro має в обробітку 60 тис. га землі у Хмельницькій області. Основними напрямками діяльності групи є вирощування та переробка сільгоспкультур, в тому числі фруктів та овочів, молочне тваринництво та свинарство. Компанія належить депутату Верховної Ради Сергію Лабазюку, керує холдингом його брат Петро Лабазюк.

До слова, Сергій Лабазюк є членом депутатської групи «Воля народу» та виступає проти скасування мораторію на продаж землі.

Агропромислова група «Пан Курчак» займається виробництвом сільгоспкультур та комбікормів, розведенням птиці та свиней та переробкою м’яса. Компанія має власну мережу магазинів «М’ясна точка» та «Смарті» у Волинській області.

Власником агропромислової групи «Пан Курчак» є народний депутат України Сергій Мартиняк, який, як і Лабазюк, є членом депутатської групи «Воля народу».

https://agroday.com.ua/2018/02/15/pan-deputat-agrokompaniya-nardepa-kupuye-dvi-agrofirmy-u-svogo-soratnyka/