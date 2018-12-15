Архітектор храму на Козацьких Могилах

З історією створення і будівництва “Козацьких могил” (1910-1914 рр.) біля села Пляшева пов’язані імена багатьох видатних будівничих того часу, причетних до широкої архітектурної діяльності – це О.Щусєв, В.Максимов, В.Леонтович.
Володимир Миколайович Максимов – автора проекту храму-пам’ятника Святого Георгія Переможця. Довгий час автором цього проекту вважали О.Щусєва, а про В.Максимова було відомо лише як про архітектора, життєвий шлях якого закінчився в 30-х роках ХХ ст.
В.Максимов народився 9 вересня (за ст. ст.) 1882 року в Казані в глибоко віруючій православній сім’ї. Його батько був татарської національності, вільно володів рідною мовою і учителював у татарській національній школі, де дітей навчали на ремісників. Очевидно, визначившись із вибором професії ще в дитинстві, в 1898 р. В.Максимов вступив до Казанської художньої школи. Там він навчався на архітектурному відділенні, яке очолив викладач архітектури та будівельного мистецтва, випускник Петербурзької академії мистецтв Карл Людвігович Мюфке.
У вересні 1904 р. В.Максимов з відзнакою закінчив курс художньої школи і отримав звання техніка з архітектури, а також право бути вчителем малювання, креслення та чистопису в середніх навчальних закладах. Диплом з відзнакою давав йому право для вступу в академію мистецтв з умовою складання екзамену з математики. Оскільки екзамени вже на той час пройшли, то вступ довелося відкласти до наступного року. Весь цей час Максимов відвідував Казанський університет, де вдосконалював свої знання з математики, фізики та хімії. Навесні 1905 р. він одружився з Ганною Смирновою.
У серпні 1905 р. В.Максимов приїхав до Петербурга, де вступив до Вищого художнього училища при академії мистецтв.Тоді й проявився талант Максимова в сфері архітектурної фотозйомки. Це підтверджує ряд фотоальбомів, які зберігаються в російських музеях. Є там і невеликий за розмірами (165 х 238 мм) альбом “Волинь 1907- 09” з 45 фотознімками з короткими коментарями до них (серед яких є ансамбль Почаївської лаври).
В академії на здібності Максимова звернув увагу вже відомий архітектор О.Щусєв, який у 1908-1909 рр. запросив його на відбудову та реставрацію древнього храму Святого Василя в м.Овруч на Житомирщині. Оскільки сам О.Щусєв на той час був зайнятий роботами в Почаївській лаврі, то весь тягар відповідальності за проведення будівельних робіт ліг на плечі його помічників В.Максимова та Л.Весніна.
Архітектор В.Леонтович у своїх спогадах про Максимова писав: “Дуже велике значення для успішного виконання робіт має підбір добрих помічників; хорошим прикладом цього може слугувати академік архітектури О.В.Щусєв (1873 – 1949)… Будучи в 1909 – 1914 рр. волинським єпархіальним архітектором, я мав можливість близько познайомитися з помічниками Олексія Васильовича того часу… Поблизу Василівського храму було побудовано приміщення жіночого монастиря з дзвіницею; проект цього приміщення і дзвіниці був створений та виконаний у натурі третім помічником О.В.Щусєва, студентом художньої академії В.М.Максимовим… Це був талановитий, багатообіцяючий архітектор, який охоче ділився з товаришами своїми знаннями та досвідом. Він був уже “поважного віку”, ймовірно, йому було біля 40-ка років…” [1, с. 6-7].
В Овручі Максимов, на прохання намісниці жіночого монастиря, безкоштовно розробив проект нової обителі. Ця робота була виконана настільки вдало, що Щусєв не лише схвалив її, а й підписав до виконання, а потім видав під своїм іменем в альбомному додатку до журналу “Зодчий”. Авторство проекту монастиря в Овручі підтвердили спогади доньок Максимова, а також його власні свідчення, які він давав під час допитів на Луб’янці, після свого арешту у 1932 р. [1, с. 16].
Навесні 1910 р. Максимов закінчив науковий курс академії. Подальше навчання в ній передбачало вдосконалення та шліфування майстерності під керівництвом котрогось з визнаних архітекторів. Оскільки Щусєв персональної майстерні в академії не мав, то Максимов своїм керівником вибрав професора М.Преображенського. Щоб отримати право ще й на самостійне проектування, потрібно було продовжувати роботу помічником архітектора. Тож Максимов надалі працює під керівництвом Щусєва.
У 1910 р. В.Максимов отримав право займатися будівничою діяльністю, і з цього часу, за рекомендацією О.Щусєва, розпочинається його плідна праця під керівництвом архітектора В. Покровського в Царському Селі.
У подальшому Максимов розробив ще ряд проектів, зокрема, й “Храму-пам’ятника на честь воїнів, які полягли на Далекому Сході”.Варто зауважити, що проект був задуманий як дворівневий (крім основного храму, передбачалася підземна церква з низькими склепіннями та невеликим іконостасом), у чому є певна схожість з проектом храму-пам’ятника, побудованого на Козацьких могилах у Пляшевій.
У 1910 р. В.Максимов, очевидно, також під керівництвом О.Щусєва, а можливо, у співавторстві з ним, створював проект церкви на Козацьких могилах під Берестечком (малюнок ескізу Свято-Георгіївського храму був виявлений у сімейному архіві Щусєва). Оскільки Максимов на той час був ще студентом, права підписувати проект, що підлягав виконанню, він не мав. Тому проект до виконання був підписаний волинським єпархіальним архітектором-будівничим В.Леонтовичем, хоча автором проекту було вказано В.Максимова [1; с. 8].
У 1911 р. на Козацьких могилах під Берестечком розпочалося будівництво церкви Святого Георгія Переможця: були проведені роботи по влаштуванню фундаментів та кладці стін першого поверху, приблизно на половину їх висоти. Очевидно, сам Максимов бував тут не часто, адже в цей час він вів будівельні роботи в Царському Селі, а з весни 1912 р. роботи з будівництва храму на Козацьких Могилах співпали з виконанням його дипломної роботи. Отож усі будівельні роботи на Козацьких Могилах по червень 1914 р. проводилися лише під керівництвом В.Леонтовича за проектом Максимова, але з деякими змінами: заміною дерев’яних куполів залізобетонними та влаштуванням двох кафедр для проповідника (за його особистими вказівками).
Самостійний стаж В.Леонтовича, як будівничого, був тоді лише 6 – 8 років, а по церквах – 2 – 4 роки. Тому всі питання Леонтович узгоджував з Максимовим у Петербурзі та Царському Селі. Як писав Леонтович, проект храму-пам’ятника (на першому поверсі лише вівтар, на другому – церква і приміщення для музею) був розроблений за вказівкою архімандрита Почаївської лаври Віталія (Максименка).
Свої враження про Георгіївський храм-пам’ятник на Козацьких могилах залишила українська поетеса, публіцист Олена Пчілка у журналі “Рідний край” (1911р., №17), додавши від себе до статті Клима Поліщука “Музей на Козацьких могилах” примітку “Волинський пам’ятник”, у якій дано характеристику і опис цього майбутнього пам’ятника, хоча помилково названо його автором архітектора Щусєва: “Пам’ятник-церква на Берестецькому полю… відзначатиметься ще й тим, що се буде будова на український зразок. Архітектор… не надав йому тих прикмет, що так псують наші нові церкви, будовані в безсмачному московському стилю, важкому, незграбному. Зразок Щусєва (насправді Максимова. – Авт.), пильного дослідника української старовини, являє собою щось своєвидне, являє прикмети старих українських церков; до оздоблення ж дрібнішого – вжито української народної орнаментики. Таким чином, в будуванні козацького пам’ятника видно повагу до старого місцевого стилю, видно не бажання затоптувати чи спотворювати його, а видно охоту викликати до життя наше колишнє мистецтво, таке гарне, але таке занедбане тепер. Так само заслуговує щирого признання хороша думка, від кого б вона не йшла, заснувати при Берестецькому пам’ятникові музей” [4].
У 1912 р. В.Максимов закінчив Вищу художню академію з відзнакою. Він був енергійним і спритним, швидко вловлював навіть не зовсім чіткі побажання в будівництві і вмів відмінно втілювати їх у реальність, чим дуже подобався замовникам. Темп його життя був дуже насиченим. Архітектор вмів одночасно робити декілька справ, витрачаючи на кожну мінімум часу. За період роботи в Царському Селі з 1912 по 1919 рр. втілив у життя ще багато інших проектів.
Улітку 1916 р. В.Максимов декілька місяців жив у Ялті. Там він розробив проект Свято-Миколаївської церкви, що мала діяти при створеній там лікарні для хворих на туберкульоз, і керував її будівництвом.
Тривала Перша світова війна. Максимов щиро вірив, що перемога в ній буде за Російською імперією. Він з ентузіазмом проектував у Царському Селі. Однак з початком Лютневої революції та з приходом до влади більшовиків Максимов та його праця стали нікому не потрібними.
Залишивши квартиру, майстерню з інструментами та кресленнями і все своє нажите майно, щоб урятувати сім’ю, Максимов їде до Бельбека, де живуть його батько та старший брат, офіцер, зранений у боях та звільнений з армії.
Архітектурне ремесло там стало нікому не потрібною справою. В той час в Уфимській губернії з’являється Чапаєв, наближення якого смертельно небезпечне для всієї родини. Тому доводиться тікати в Сибір. Сім років інтенсивної проектної та будівельної справи змінюються сімома роками вигнання та вимушеного творчого простою.
Одного разу дружина архітектора Ганна Олександрівна, яка завжди була байдужою до релігії, захворіла на важку форму сипного тифу. Шансів на життя в неї не залишалося. Всю ніч Володимир Миколайович натхненно молився, благаючи продовження життя дружині – не для себе, не для дітей, але для навернення її до православної віри… Над ранок Максимов розбудив свою старшу доньку і повідомив їй, що на його молитву йому обіцяно, що його дружина, а її мати буде жива. Ганна Олександрівна прожила до глибокої старості і померла православною християнкою. [1; 44].
В ці неспокійні роки архітектору В.Максимову, який з родиною деякий час проживав в Омську, довелося важко працювати, займаючись різними ремеслами. По закінченні громадянської війни родина з Сибіру переїхала до села Сарпово Московської губернії. У Царському Селі він застав свою покинуту і розграбовану квартиру, але найбільше був вражений зникненням багатих запасів фарб, пензлів для малювання, паперу, креслярських інструментів та особливо – самих креслень, про долю яких він так нічого й не дізнався.
З часом життя ускладнювало підозріле ставлення місцевої влади до “родичів поміщика”. В 1924 р. в дім Максимових прийшли з обшуком. Самого Максимова в цей час не було вдома. Сім’я негайно переїхала на нове місце проживання.
Після Жовтневого перевороту настала важка пора і для архітектури. В усіх видах мистецтва, зокрема і в будівництві, останнє слово було за ідеологією – “національне за формою, соціалістичне – за змістом”. Почалися гоніння та переслідування за найменші прояви уваги до національних російських, українських та білоруських форм будівництва.
Максимов виконує ряд нових проектів, але для радянської влади залишається “небажаним елементом”. Перемагаючи свою творчу незадоволеність, знаходить моральну втіху у відвідуванні церкви та в бесідах з православним духівництвом.
У 1932 р. розпочалася друга п’ятирічка, яка була оголошена “п’ятирічкою суцільного безбожжя”: було проведено так звану операцію “пасхальний набір” – масові арешти священнослужителів та пастви.
Розпочалися нові випробування і в житті Максимова. В ніч на 14 квітня 1932 р. в його дім прийшли з обшуком. Нічні гості не знайшли для себе нічого цінного, крім натільних хрестиків. Максимова та його 19-літнього сина заарештували.
15 квітня 1932 р. Володимиру Миколайовичу присудили ув’язнення в концтаборі терміном на три роки. А йому тоді було вже 50. Максимов потрапив у лазарет, і вже 22 лютого 1933 р., за рішенням місцевої комісії, був достроково звільнений з позбавленням права проживання у 12 містах Уральської області та в Московській області.
В.Максимов поселився в Муромі. Там він жив на мінімальний пайок, часто недоїдав, тому заробляв собі на хліб виготовленням світильників. Попри все, ця смиренна, але стійка людина ніколи не нарікала на своє життя і була вдячна Богові за все, що мала. Відбувши своє заслання, до архітектора повернувся син, якого “перекували” в таборі: він став працювати на посаді молодшого архітектора по лінії НКВД.
В.Максимов виконав ескізи архітектурного оформлення шлюзів для каналу Волга – Москва, шосе Мінськ – Москва, декількох гідровузлів.
Перебування Володимира Миколайовича Максимова в колі сім’ї було недовгим. Внаслідок усіх душевних потрясінь та життєвих випробувань, які випали на його долю, він важко захворів нейродермітом (псоріазом). З початком Другої світової війни хвороба загострилася. І 17 грудня 1942 року Володимир Миколайович тихо помер на руках у дружини та доньки.
Після ХХ з’їзду КПРС, коли розпочалася реабілітація невинних жертв репресій, доньки Максимова відмовилися від цієї пропозиції, пояснюючи це тим, що їхній батько насправді був глибоко віруючою православною людиною, за що й був звинувачений у приналежності до Православної церкви і засуджений, тому просити зняти з нього таке обвинувачення вони не можуть.
Довгий час життєва і творча доля архітектора В.Максимова залишалася невідомою. І лише завдячуючи його дітям, які зберегли світлу пам’ять про батька і батьківські креслення, та наполегливим дослідженням історика архітектури А.Крашеніннікова ми маємо можливість дізнатися сьогодні правду про долю цієї людини, яка залишила слід в історії нашого Волинського краю.
Використана література: Крашенинников А.Ф. В.Н. Максимов. Зодчий русского национального стиля. 1882 – 1942. Совпадение. Москва. 2006 . – 176 с.; Леонтович В.Г. Казацкие могилы (1912 – 1914 гг.) Воспоминания строителя. 16.11.1961 г. Киев, 1961; Лотоцький Г.П. Козацькі могили. Музейний літопис. Волинські обереги. Рівне, 2003; Пчілка Олена. Волинський пам’ятник. / Журнал “Рідний край” №17, 1911; Плотникова Надежда. О мастере национальной архитектуры; Источник: Domus. 2008. с.189. ©Салон-Пресс, 2008 .
Світлана Скруха,
науковий співробітник Національного історико-меморіального заповідника “Поле Берестецької битви”, с.Пляшева. (Стаття друкується в скороченому вигляді). /Газета “Прапор перемоги”, Радивилів, 14 грудня 2018 р./.