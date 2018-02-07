Автобуси для підвезення дітей двох округів

Сьогодні міський голова Радивилівської об’єднаної територіальної громади М.Карапетян передав загальноосвітнім навчальним закладам Підзамчівського і Дружбівського старостинського округів шкільні автобуси.

У церемонії передачі взяли участь і заступник голови міськради О.Пастух та начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту І.Ковалевська. Акція стала можливою в результаті реалізації цільової програми «Шкільний автобус» на умовах співфінансування з місцевого та державного бюджетів.

У Підзамче автобусом «Еталон» доїжджатимуть близько 70 дітей із сіл Круки, Стоянівка, Казьмірі, Підлипки, Копані. У Дружбу так само підвозитимуть школярів і вихованців дитсадка з віддалених вулиць округу.

Вихованцям дитсадків цих сіл вручено набори нових іграшок. Про це поінформував сайт ОТГ. Звідти взято фото.