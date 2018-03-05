Біля села Коти легковик зіткнувся з автобусом

Поблизу села Коти Радивилівського району 45-річний львів’янин на автомобілі «Renault Logan» їхав у напрямку Львова. Не врахуваши дорожню обстановку та стан дорожнього покриття, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом “БАЗ”. Від удару легковик злетів у кювет.

Унаслідок ДТП водій іномарки отримав перелом передпліччя, а його пасажири, подружжя львів’ян, 77-ми та 81-го років – забої грудної клітки й ніг. Потерпілі від госпіталізації відмовились. Після надання необхідної медичної допомоги їх відпустили додому для амбулаторного лікування.

Водій рейсового автобуса, 58 років, із села Зарічного, не постраждав. У салоні пасажирів не було, оскільки закінчилася зміна.

Аварія сталася 4 березня, близько 20 години, на автодорозі Київ – Чоп.

Працівники патрульної поліції Рівненської області склали акт обстеження стану покриття автомобільної дороги та зібрали всі необхідні матеріали для притягнення шляховиків до адміністративної відповідальності за статтею 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт).

За матеріалами відділу комунікації поліції Рівненської області.