Біля села Пустоіванне загинули троє

Сьогодні, 10 листопада, близько 14 години, на трасі Київ – Чоп поблизу села Пустоіванне Радивилівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. За попередньою інформацією відділу комунікації ГУ НП у Рівненській області, водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху. Водій буса та двоє пасажирів загинули.

На місці події працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, а також рятувальники.

Як з’ясували слідчі, 36-річний водій з Рівного, який був за кермом мікроавтобуса, з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу. Тут врізався у бензовоз, через що цистерну відкинуло у відбійник (цистерна була порожня). Водій мікроавтобуса і подружжя рівнян, яке було його пасажирами, 37 та 45 років, загинули на місці.

36-річний водій бензовоза (він – з райцентру Радомишль Житомирської області) – з переломом ноги і забоями в лікарні.

Поліція інформує, що за цей рік водія мікроавтобуса тричі зупиняли нетверезим за кермом.

ДТП розслідують за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людей за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

ФОТО – ТУТ: https://rivnepost.rv.ua/news/na-kiivchop-smertelna-dtp-zahinuli-tri-lyudini-z-mikroavtobusa?fbclid=IwAR3r92Fia88nyRGiWRgxKxD97Z2yMnBCltuuau80gRjKwdo1NFVOKLJEkHY