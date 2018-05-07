Будуть компостери для переробки харчових відходів

Мінприроди разом із МОН оголосили про результати еко-освітнього конкурсу «Компола», за результатами якого у 200 школах будуть встановлені компостери для переробки харчових відходів.

Серед переможців є 7 навчальних закладів Рівненської області.

У числі закладів-переможців:

– Тараканівський ліцей Тараканівської сільської ради

– Радивилівський НВК №1

– Радивилівський НВК “Школа №2 ім. П. Г. Стрижака”

– Дружбівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Радивилівської міської ради Радивилівського району Рівненської області

– Острозький навчально-виховний комплекс “Школа I-III ступенів- гімназія”

– Сарненська ЗОШ №4

– Опорний заклад “Крупецька загальноосвітня школа I-III ступенів Крупецької сільської ради Радивилівського району Рівненської області”.

Всього у конкурсі взяли участь 400 освітніх закладів України, серед переможців – 12 шкіл-інтернатів, 22 опорні школи, 1 спеціалізована школа для дітей з особливими потребами та 165 загальноосвітніх шкіл.

Нагадаємо, 10 квітня 2018 Мінприроди разом із МОН розпочали збір заявок від українських шкіл для участі в екологічно-освітньому проекті «Компола»: планували відібрати 200 закладів, у яких встановлять компостери для переробки харчових відходів. Проект буде реалізовано за міжнародні кошти та за підтримки громадської організації «Україна без сміття».

За матеріалами МОН. Повідомляє Офіс реформ Проекту ПУЛЬС Рівненського РВ АМУ.