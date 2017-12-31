Церковний календар на 2018 рік

СІЧЕНЬ
1 – Різдвяний піст. День мученика Воніфатія Тарсійского. Праведної Аглаїди Римської.
2 – Передпразнество Різдва Христового. Священномученика Ігнатія Богоносця. Праведного Іоанна Кронштадського, чудотворця. Новодворської і Леньковської (Новгород-Сіверської), іменованої “рятівниця потопаючих”, ікон Божої Матері.
3 – Передпразнество Різдва Христового. Мучениці Іуліанії і з нею 500 мужів та 130-ти дружин, в Нікомидії потерпілих.
4 – Передпразнество Різдва Христового. Великомучениці Анастасії Узорішительниці і мучеників Хрисогона, вчителів її, Феодотії, Євода, Евтіхіана та інших з нею постраждалих.
5 – Передпразнество Різдва Христового. Мучеників, у Криті: Феодула, Саторніна, Евпора, Геласія, Евнікіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василіда і Евареста.
6 – Різдвяний піст. Субота перед Різдвом Христовим. Навечір’я Різдва Христового (Різдвяний свят-вечір).
7 – Різдво Христове (Різдво Господа нашогo Ісуса Христа). Поклоніння святих волхвів: Мельхіорa, Гаспара і Валтасара.
8 – Святки. Пам’ять святих Богоотців Іоакима і Анни. Праведного Йосипа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього. Післясвято Різдва Христового. Собор Пресвятої Богородиці.
9 – Післясвято Різдва Христового. Апостола первомученика і архідиякона Стефана.
10 – Післясвято Різдва Христового. Мучеників 20 000, в Нікомидії в церкві спалених і там же поза церквою постраждалих: Гликерія пресвітера, Зинона, Феофіла диякона, Дорофея, Мардонія, Мігдонія диякона, Індіса, Горгонія, Петра, Євфимія, мучениць Агафії, Домни, Феофілів та інших. Святки.
11 – Післясвято Різдва Христового. Мучеників 14 000 немовлят, від Ірода у Віфлеємі вбитих.
Преподобного Маркела, ігумена обителі невсипущий.
12 – Святки. Післясвято Різдва Христового. Святителя Макарія, митрополита. Мучениці Анисії Солунської.
13 – Святки. Субота Різдва Христового і перед Богоявленням. Віддання свята Різдва Христового. Преподобної Меланії Римлянки.
14 – Святки. Тиждень після Різдва Христового і перед Богоявленням. Обрізання Господнє. Святителя Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської.
15 – Передпразнество Богоявлення. Святителя Сильвестра, папи Римського. Преставлення преподобного Серафима, Саровського чудотворця. Праведної Іуліанії Лазаревської.
16 – Передпразнество Богоявлення. Пророка Малахії. Мученика Гордія.
17 – Передпразнество Богоявлення. Собор 70 апостолів.
18 – Навечір’я Богоявлення (Хрещенський свят-вечір). Священномученика Феопемпта, єпископа Нікомидійського, і мученика Феони волхва.
19 – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє (Водохреща Господа Ісуса Христа).
20 – Субота після Богоявлення. Собор чесного і славногo Пророка, Предтечі і Хрестителя Госпoднього Іоанна.
21 – Тиждень по Богоявленню. Преподобних Георгія Хозевита і Еміліана сповідника.
Преподобної Домніка Константинопольської. Преподобного Григорія, чудотворця Печерського.
22 – Мученика Полієвкта. Святителя Филипа, чудотворця. Пророка САМЕЯ.
23 – Післясвято Богоявлення. Святителя Григорія, єпископа Нісського. Святителя Феофана, Затворника Вишенського. Преподобного Павла Комельського (Обнорського).
24 – Післясвято Богоявлення. Преподобного Феодосія Великого, спільних житій начальника. Єлецької ікони Божої Матері.
25 – Післясвято Богоявлення. Мучениці Татіани і з нею в Римі потерпілих. Святителя Сави, архієпископа Сербського. Преподобних Мартиніана і Галактіона Білоєзерського. Ікон Божої Матері, званих “Акафістна” і “Годувальниця”.
26 – Мучеників Єрмила і Стратоніка.
27 – Віддання свята Богоявлення. Преподобних отців, в Синаї і Раїфі вбитих: Ісаї, Сави, Мойсея і учня його Мойсея, Єремії, Павла, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Іпатія, Ісаака, Макарія, Марка, Веніаміна, Євсевія, Іллі та інших з ними. Рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.
28 – Преподобних Павла Фівейського і Іоаннa Кущника. Тиждень про митаря і фарисея.
29 – Хмарно седмиця. Поклоніння чесним веригам апостола Петра. Блаженного Максима, ієрея Тотемського.
30 – Преподобного Антонія Великого. Святого царя Феодосія. Преподобного Антонія Димського.
31 – Святителів Опанаса і Кирила, архієпіскопів Олександрійських. Преподобних схимонаха Кирила і схимонахині Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького.
Багатоденний піст у січні – Різдвяний піст (багатоденний) розпочався 28 листопада 2017 року і закінчиться лише 6 .
Одноденні пости в січні – 18, 19, 24 і 26.
ЛЮТИЙ
1 – Преподобного Макарія Великого, Єгипетського. Преподобного Макарія Олександрійського. Святителя Марка, архієпископа Ефеського.
2 – Преподобного Євфимія Великого.
3 – Мученика Неофіта. Ікон Божої Матері: “Одигітрія” Ксенофська; Ктиторський; “жертву принесений”; “Втіха” Ватопедська. Преподобного Максима Грека.
4 – Тиждень про блудного сина.
5 – Священномученика Климента, єпископа Анкірського, і мученика Агафангела. Собор подільських Святих.
6 – День Преподобної Ксенії Римлянині.
7 – Святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. Новосвященномученика Володимира, митрополита Київського і Галицького. Ікони Божої Матері “Утамуй мої печалі”.
8 – Преподобного Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна. Мучеників Ананії пресвітера, Петра, в’язничного сторожа, і з ними 7 воїнів. Преподобного Симеона Старого.
9 – Перенесення мощей святого Іоанна Златоуста. Преподобного Петра Єгипетського.
10 – Преподобного Єфрема Сирина. Преподобного Феодосія Тотемського. Батьківська П’ятниця. Тотемського-Суморінської ікони Божої Матері.
11 – Тиждень м’ясопусний. Тиждень про страшний суд. Заговини на м’ясо. Перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця.
З 12 по 18 – Масляна (сирна седмиця).
12 – Собор Вселенських учителів і святителів Василя Великого, Григоpія Богослова і Іоанна Златоуста.
13 – Безсрібників мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениць Опанаса і дочок її: Феоктисти, Феодотії і Євдоксії.
Святителя Микити, затворника Печерського, єпископа Новгородського.
14 – Передпразнество Стрітення Господнього і мученика Трифона. Мучениці Перпетуї, мучеників Сатира, Ревоката, Саторніла, Секунда і мучениці Філіцітати.
15 – Стрітення Господа нашого Ісуса Христа.
16 – Праведників Симеона і Анни пророчиці. Миколая, архієпископа Японського. Ікони “Пом’якшення злих сердець”.
17 – Всіх преподобних отців, у подвигу просіяли.
18 – Прощена неділя. Заговини на Великий піст. Мучениці Агафії. Святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Єлецької-Чернігівської, Сицилійській, або Дивногорської, і званої “Стягнення загиблих” ікон Божої Матері.
19 – Чистий понеділок. Початок Великого пісту. Преподобного Вукола, єпископа Смирнського. Великий канон Андрія Критського.
20 – Преподобного Луки Елладського.
21 – Віддання свята Стрітення Господнього. Великомученика Феодора Стратилата і пророка Захарії Серповидця з 12-ти.
22 – Мученика Никифора, з Антіохії.
23 – Священномученика Харалампія і з ним мучеників Порфирія, Ваптоса і 3-х мучениць. Ікони Божої Матері “Вогневидна”.
24 – Благовірного князя Всеволода, у Cвятому Хрещенні Гавриїла.
25 -Великий піст. Іверської ікони Божої Матері.
26 – Преподобного Мартиніана. Долісської ікони Божої Матері.
27 – Преподобного Авксентія. Равноапостола Кирила, вчителя Словенського.
28 – Віленської і Далматської ікон Божої Матері.
19 лютого – початок Великого посту.
Одноденні пости – 7, 9.
БЕРЕЗЕНЬ
1 – Мучеників Памфіла пресвітера, Валента (Уалента) диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Юліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Ієремії, Ісайї. Мучеників Перських в Мартирополі.
2 – Великомученика Феодора Тирона.
3 – Батьківська П’ятниця. Поминання покійних. Святителя Лева, папи Римського.
4 – Святителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонітського. Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських.
Апостолів від 70-ти: Архипа та Филимона і мучениці рівноапостольної Апфії.
5 – Преподобного Льва, єпископа Катанського. Преподобного Агафона Печерського, в Дальніх печерах. Благовірного князя Ярослава Мудрого.
6 – Преподобного Тимофія в Сімволех. Святителя Євстафія, архієпископа Антіохійського. Козельщанської ікони Божої Матері.
7 – Знайдення мощей мучеників, іже во Євгенії. Мучеників Маврикія і 70-ти воїнів: Фотина, Феодора, Филипа та інших.
8 – Священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Ікони Божої Матері: Різдво Пресвятої Богородиці “Сокольська”.
9 – Перше і друге знайдення глави Іоанна Предтечі. Преподобного Еразма Печерського, в Ближніх печерах. Знайдення мощей благовірного князя Романа Углицького.
10 – Батьківська Суббота, поминання покійних. Святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського.
11 – Межетської ікони Божої Матері. Святителя Порфирія, архієпископа Газького. Преподобного Севастіана Пошехонського. Хрестопоклонний тиждень.
12 – Преподобного Прокопія Декаполита, сповідника.
13 – Преподобного Василя сповідника. Девпетерувської ікони Божої Матері.
14 – Преподобномучениці Євдокії. Мучеників Нестора і Трівімія. Преподобного Мартирія Зеленецького.
15 – Священномученика Феодота, єпископа Киринейського. Кончина святителя Арсенія, єпископа Тверського. Святкування ікони Божої Матері “Державна”.
16 – Мучеників Евтропія, Клеоника і Василіска. Святих Зинона і Зоїла.
17 – Батьківська Субота, поминання покійних.
18 – Преподобного Іоанна Лествичника. Мученика Конона Ісаврійського. Ікони Божої Матері: “Виховання”.
19 – Мучеників 42-х у Аммореї: Костянтина, Аетія, Феофіла, Феодора, Меліси, Калліста, Валт і інших з ними.
Набуття Чесного Хреста і цвяхів, царицею Єленою в Єрусалимі. Ікон Божої Матері: Ченстоховської, Шестоковської і “Благодатне небо”.
20 – Священномучеників, які в Херсонесі єпіскопствували: Василя, Єфрема, Капітона, Євгенія, Евферія, Елпідія і Агафодора. Ікони Божої Матері “Споручниця грішних”.
21 – Преподобного Феофілакта сповідника, єпископа Нікомидійського.
22 – 40 мучеників Севастійських.
23 – Мучеників Кодрата Нікомидійського, Саторин, Руфіна і інших.
24 – Святителя Софронія, патріарха Єрусалимського. Святителя Євфимія, чудотворця.
25 – Преподобної Марії Єгипетської. Преподобного Феофана сповідника, Сігріанского. Святителя Григорія Двоєслова, папи Римського. Преподобного Симеона Нового Богослова.
26 – Перенесення мощей святителя Никифора, патріарха Константинопольського. Молдавської ікони Божої Матері..
27 – Преподобного Венедикта Нурсійського.
28 – Мученика Агапія і з ним 7-ми мучеників: Пуплія, Тимол, Роміла, двох Олександрів і двох Дионисіїв.
29 – Мученика Савіна Єгипетського. Мученика Папи лікаонському.
30 – День пам’яті преподобного Олексія, чоловіка Божого.
31 – Лазарева субота. Святого Кирила, архієпископа Єрусалимського.
Протягом усього березня триває Великий піст.
КВІТЕНЬ
1 – Вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя. Мучеників Хрисанфа і Дарії і з ними мучеників Клавдія трибуна, Іларії, дружини його, Ясона і Мавра, синів їхніх, Діодора пресвітера і Маріана диякона.
З 2 по 7 – Страсна седмиця.
2 – Великий понеділок. Преподобних Іоанна, Сергія, Патрикия і інших, в обителі святого Сави убієнних.
3 – Великий Вівторок. Преподобного Якова, єпископа, сповідника.
4 – Велика середа. Священномученика Василя, пресвітера Анкірського. Мучениці Дросіда Антіохійської, дочки царя Траяна.
5 – Великий Четвер, спогад Таємної Вечері. Преподобномученика Никона, єпископа і 200-від учнів його.
6 – Велика П’ятниця, спогад Страстей Господніх. Передпразнество Благовіщення Пресвятої Богородиці.
7 – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Велика субота.
8 – Світле Христове Воскресіння. Великдень. Закінчення Великого посту.
З 9 по 15 – Світла седмиця.
9 – Мучениці Матрони Солунської. Мучеників Мануїла і Феодосія.
10 – Іверської ікони Божої Матері. Преподобномучеників отців Давидо-Гареджійського.
11 – Собор преподобних отців, на Богошественній Горі Синай трудилися. Касперівської ікони Божої Матері.
12 – Преподобного Іоанна Лествичника, ігумена Синайського.
13 – Ікони Божої Матері “Живоносне Джерело”. Пам’ять оновлення (освячення) храму Пресвятої Богородиці біля Живоносного Джерела в Константинополі. Ікони Божої Матері “Почаївської”.
14 – Преподобної Марії Єгипетської.
15 – Преподобного Тита, чудотворця. Ікон “Ключ розуміння”, “Солодке Поцілунок”, Божої Матері.
16 – Преподобного Микити Сповідника, ігумена.
17 – Радониця, поминання покійних.
18 – Перенесення мощей святителя Іова. Мучеників Агафопода диякона, Феодула читця і іже з ними.
19 – Святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського. Святого равноапостола Мефодія, архієпископа Моравського, первовчителя слов’ян.
20 – Преподобного Георгія сповідника, митрополита Мелетинського. “Візантійської” ікони Божої Матері.
21 – Апостолів від 70-ти: Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та іже з ними.
22 – Святих жон-мироносиць. Мученика Євпсихія.
23 – Мучеників Терентія, Помпи, Афріканa, Максима, Зинона, Олександра, Феодорa та інших 33-x.
24 – Священномученика Антипа, єпископа Пергама азійські.
25 – Преподобного Василя сповідника, єпископа Парійського. Перенесення чесного пояса Богоматері в Царгород.
26 – Священномученика Артемона, пресвітерa Лаодикійського.
27 – Святителя Мартіна сповідника, єпископа Римського. Мучеників Антонія, Іоанна та Євстафія Литовських. Віленської ікони Божої Матері.
28 – Благовірного великого князя Київського Мстислава-Феодора. Мучениць Василиси і Анастасії.
29 – Перенесення мощей мученика Оврамія Болгарського. Праведної Тавіфи.
30 – Священномученика Симеона, єпископа Персидського, і з ним мучеників Авделая і Ананії пресвітерів, Хусдазата (Усфазана) євнуха, Фусіки, Азата, мучениці Аскітреї і інших.
З 1 по 7 – Великий піст.
Одноденні пости – 18, 20, 25.
Тиждень, у якому немає посту – Світла седмиця з 8 по 14 квітня.
ТРАВЕНЬ
1 – Преподобного Іоанна, учня преподобного Григорія Декаполіта. Мучеників Віктора, Зотика, Зинона, Акіндіна і Северіана. Святителя Косми Ісповідальника, єпископа Халкідонського, і сподвижника його преподобного Авксентія.
2 – Пpеподобного Іоанна Ветхопещерника. Мучеників Феони, Христофора і Антоніна воїнів.
3 – Пpеподобного Феодора Трихіни (власянічника). Кіпрської і Кіпяжської ікон Божої Матері.
4 – Священномученика Іаннуарія єпископа і з ним мучеників Прокула, Сосса і Фавста дияконів, Дісідерія читця, Євтихія і Акутіона мирян.
5 – Преподобного Феодора Сікеота, єпископа Анастасіопольского. Апостолів Нафанаїла, Луки та Климента.
6 – Великомученика Георгія Побідоносця.
7 – Преподобного Сави Печерського, в Ближніх печерах. Преподобного Алексія, затворника Печерського, в Ближніх печерах.
8 – Апостола і євангеліста Марка.
9 – Поминання покійних (воїнів). Віддання празника Преполовіння П’ятидесятниці.
Священномученика Василя, єпископа Амасійського.
10 – Апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, небожа Господнього. Преподобного Стефана, ігумена Печерського, єпископа Володимир-Волинського.
11 – Апостолів від 70-ти: Ясона і Сосипатра, Керкири діви та інших, з ними постраждалих. Мучеників Дади, Максима і Квінтіліана.
12 – Пpеподобного Мемнона чудотворця.
13 – Апостола Якова, сина Якова, братa Іоанна Богослова.
14 – Пророка Єремії. Священномученика Макарія, митрополита Київського.
15 – Святителя Афанасія Великого, архіeпіскопа Олександрійського. Перенесення мощей благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба, у святому Хрещенні Романа і Давида.
16 – Преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського. Ікони Божої Матері: Успіння Києво-Печерської.
17 – Свято Вознесіння Господа Бога і Спасa нашого Ісуса Христа.
18 – Великомучениці Ірини.
19 – Прaведного Іова Багатостраждального. Преподобного Іова, ігумена і чудотворця Почаївського.
20 – Згадування появи на небi Хреста Господнього в Єрусалимі.
21 – Апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Преподобного Арсенія Великого.
22 – Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських в Бар. Пророка Ісаї.
23 – Апостола Симона Зилота. Києво-Братської ікони Божої Матері.
24 – Рівноапостольних Мефодія і Кирила, учителів слов’янських.
25 – Віддання свята Вознесіння Господнього. Святителя Єпіфанія, єпископа Кіпрського. Святителя Германа, патріарха Константинопольського.
26 – Троїцька поминальна субота – день поминання покійних. Перенесення мощей преподобномученика Макарія, архімандрита Канівського, ігумена Пінського, Переяславського чудотворця.
27 – День Святої Трійці. П’ятидесятниця.
28 – День Святого Духа. Преподобного Пахомія Великого.
29 – Преподобного Феодора Освяченого.
30 – Апостолів від 70-ти: Андроніка і святої Іунії, помічниці його.
31 – День пам’яті святих отців семи Вселенських Соборів. Мучеників Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини, Іраклія, Павлина і Венедіма. Корецької ікони Божої Матері “Споручниця грішних”.
Одноденні пости – 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25.
ЧЕРВЕНЬ
1 – Священномученика Патрикія, єпископа Пруського.
2 – Мучеників Фалалея, Олександра і Астерія. Знайдення мощей святителя Алексія, митрополита.
3 – Равноапостолів царя Костянтина і матері його цариці Олени. Володимирської ікони Божої Матері.
4 – Мученика Василіска. Мученика Іоанна-Володимира, царя Сербського. Початок Петрового посту.
5 – Преподобного Михайла Ісповідальника, єпископа Синадського.
6 – Пpеподобного Симеона, стовпника нa Чудовій горі. Блаженної Ксенії Петербурзької.
7 – Знайдення Голови Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
8 – Апостолів від 70-ти: Карпа і Алфея.
9 – Священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського. Знайдення мощей Преподобіє Нілу Столобенського.
10 – Всіх преподобних і богоносних отців, у Святій Горі Афонській просіяли. Преподобного Микити сповідника, єпископа Халкідонського.
11 – Мучениці Феодосії, діви Тирської. Преподобномучениці Феодосії, дівиці царгородської.
12 – Преподобного Ісаакія сповідника, ігумена обителі Далматської. Мученика Наталія.
13 – Апостола від 70-ти, Єрма. Мученика Ерме Команського.
14 – Преподобного Діонісія, ігумена Глушицького.
15 – Великомученика Іоанна Нового, Сочавського.
16 – Мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і Павли діви.
17 – Собор Білоруських святих. Пpеподобного Мефодія, ігумена Пешношського.
18 – Перенесення мощей блаженного Ігоря-Георгія, в чернецтві Гавриїла, великого князя Чернігівського і Київського. Святителя Костянтина, митрополита Київського і всієї Русі.
19 – Преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського. Преподобного Іларіона Нового, сповідника і ігумена Далматського.
20 – Cвященномученика Феодота Анкірського.
21 – Великомученика Феодора Стратилата.
22 – Святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.
23 – Священномученика Тимофія, єпископа Пруського.
24 – Апостолів Варфоломія і Варнави.
25 – Преподобних Онуфрія Великого, Петра Афонського.
26 – Mучениці Акиліни. Святителя Тріфіллія, єпископа Левкусіі Кіпрської.
27 – Пророка Єлисея. Святителя Мефодія, патріарха Константинопольського.
28 – Пророка Амоса.
29 – Святителя Тихона, єпископа Амафунтського.
30 – Мучеників Мануїла, Савела і Ісмаїла Перських. Священномученика Філоніда, єпископа Куріонського, Кіпрського.
Петрів піст – з 4 червня до 11 липня.
ЛИПЕНЬ
1 – Мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. Преподобного Леонтія отрока, канонарха Печерського, в Дальніх печерах.
2 – Апостола Юди, брата Господнього. Святителя Іова, патріарха
3 – Священномученика Мефодія, єпископа Патарського.
4 – Мученика Юліана Тарсійського.
5 – Священномученика Євсевія, eпіскопа Самосатського. Мучеників Галактіона і Юліанії.
6 – Володимирської ікони Божої Матері.
7 – Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі).
8 – Преподобномучениці Февронії діви. Преподобномучениць Леоніди, Лівії та Євтропії, сирійських.
9 – Преподобного Давида Солунського.
10 – Праведної Іоанни мироносиці.
11 – Перенесення мощей мучеників безсрібників і чудотворців Кира та Іоанна.
12 – Свято Петра і Павла.
13 – Собор славних і всехвальниx 12-ти апостолів.
14 – Безсрібників Косми і Даміанa, в Римі потерпілих.
15 – Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.
16 – Преподобних Анатолія, в Ближніх печерах, і іншого Анатолія затворника, в Дальніх печерах, Печерських.
17 – Святителя Андрія, архієпископа Критського. Преподобної Марфи, матері Симеона Дивногорця.
18 – Преподобного Афанасія Афонського. Преподобномучениці великої князівни Єлисавети та інокині Варвари.
19 – Преподобного Сисоя Великого. Преподобного Сисоя, схимника Печерського, в Дальніх печерах.
20 – Пpеподобного Фоми.
21 – Явище Казанської ікони Пресвятoй Богородиці. Великомученика Прокопія.
22 – День пам’яті святих отців шести Вселенських Соборів. Священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.
23 – Преподобного Антонія Києво-Печерського, начальника всіх руських ченців. Преподобного Силуана, схимника Печерського, в Дальніх печерах.
24 – Спогад дива великомучениці Євфимії всехвальнoї, імже Православ’я затвердити. Рівноапостольної Ольги.
25 – Мучеників Прокла та Іларія.
26 – Собор Архангела Гавриїла.
27 – Апостола Акіли.
28 – Рівноапостольного великого князя Володимира.
29 – Священномученика Афіногена єпископа і десяти учнів його. Мученика Павла і мучениць Алевтини (Валентини) та Хіонії.
30 – Великомучениці Марини (Маргарити).
31 – Мученика Еміліана. Мученика Іакинфа Амастридського.
Продовження Петрового посту до 11 липня. Одноденні пости – 13, 18, 20, 25, 27.
СЕРПЕНЬ
1 – Преподобної Макрини, сестри святителя Василя Великого.
2 – День пророка Іллі.
3 – Пророка Єзекіїля.
4 – Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини.
5 – Почаївської ікони Божої Матері.
6 – Благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба, у святого Хрещення Романа і Давида.
Мучениці Христини. Преподобного Полікарпа, архімандрита Печерського.
7 – Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці.
8 – Священномученика Єрмолая, Єрмипп і Ермократa, ієреїв Нікомидійських.
9 – Великомученика і цілителя Пантелеймона.
10 – Смоленської ікони Божої Матері, Одигітрія (Провідниця).
11 – Мученика Каллініка.
12 – Апостолів від 70-ти: Сили, Силуана, Крискента, Епенета і Андроніка.
Мученика Іоанна Воїна.
13 – Передпразество Походження честниx дрeв Животворящого Хреста Господнього. Прaведного Євдокима Каппадокіяніна.
14 – Походження (винесення) чесних древ Животворящого Хреста Господнього. Медовий Спас.
З 14 по 28 – Успенський піст.
15 – Перенесення з Єрусалима в Константинопoль мощей первoмученика архідиякона Стефана і набуття мощeй праведних Никодима, Гамалиїла і сина його Авіва.
16 – Преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста.
17 – Семи отроків, іже во Ефесі: Максиміліана, Іамвліха, Мартиніана, Іоанна, Діонісія, Ексакустодіана (Костянтина) і Антоніна. Преподобномучениці Євдокії.
18 – Передпразнество Преображення Господнього.
19 – Преображення Господа нaшого Ісуса Христа. Святителя Феоктиста, єпископа Чернігівського.
20 – Преподобномученика Дометія Персянина і двох учнів його.
21 – Святителя Еміліана сповідника, єпископа Кізічеського. Преподобного Григорія, іконописця Печерського, в Ближніх печерах.
22 – Апостола Матфія.
23 – Мучеників архідиякона Лаврентія, священномученика Сикста тата, Фелікіссіма і Агапіта дияконів, Романа, Римських.
24 – Mученика архідиякона Евпла.
25 – Мучеників Фотія і Аникити і багатьох із ними.
26 – Віддання свята Преображення Господнього.
27 – Передпразнество Успіння Пресвятої Богородиці. Перенесення мощей пpп. Феодосія Печерського.
28 – Успіння Пресвятої Богородиці.
29 – Перенесення з Едеси в Константинопoль Нерукотворного Образу (Убруса) Господа Ісуса Христа.
30 – Мученика Мирона пресвітера. Преподобного Аліпія, іконописця Печерського, в Ближніх печерах.
31 – Мучеників Флора і Лавра. Мучеників Єрма, Серапіона і Поліена Римських.
Успенський піст – з 14 до 27.
Одноденні пости – 1, 3, 8, 10, 29, 31 .
ВЕРЕСЕНЬ
1 – Мученика Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників. Мучеників: Тимофія, Агапія і Теклі.
2 – Проpока Самуїла.
3 – Апостола від 70-ти, Тадея.
4 – Мучеників: Агафонік, Зотика, Феопрепія (Боголєпов), Акиндина, Северіана та інших. Священномученика Горазда, єпископа Богемського і Моравії-Сілезького.
5 – Мученика Лупа. Священномученика Іринея, єпископа Ліонського.
6 – Священномученика Євтихія, учня апостола Іоанна Богослова. Преподобного Арсенія Комельського.
7 – Повернення мощей апостола Варфоломія. Апостола Тита Критського.
8 – Стрітення Володимирської ікони Пресвятoї Богородиці. Мучеників, Адріана і Наталії та з ними 23-х.
9 – Пpеподобного Пимена Великого.
10 – Знайдення мощей преподобного Іова, ігумена і чудотворця Почаївського.
11 – Усікновення глави Пророка, Предтeчі і Хрестителя Господнього Іоанна.
12 – Перенесення мощeй благовірного князя Олександра Невського.
13 – Положення чесного пояса Пресвятої Богородиці.
14 – Церковний Новий рік.
15 – Пpеподобних Антонія і Феодосія Печерських.
16 – Священномученика Анфима, єпископа Нікомидійського, і з ним мучеників: Феофіла диякона, Дорофея, Мардонія, Мігдонія, Петра, Індіса, Горгония, Зинона, Домни діви і Євфимія.
17 – Пророка Мойсея.
18 – Пророка Захарії і прaведної Єлисавети, батьків святого Іоанна Предтечі.
19 – Спогад дива Архістратига Михайла.
20 – Передпразнество Різдва Пресвятої Богородиці.
21 – Різдво Пресвятої Богородиці.
22 – Післясвято Різдва Пресвятої Богородиці. Праведних Іоакима і Анни.
23 – Мучениць: Минодора, Митродор і Німфодора.
24 – Преподобного Силуана Афонського. Преподобної Феодори Олександрійської.
25 – Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці.
26 – Пам’ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі (Воскресіння Словущого).
27 – Воздвиження Чесного Хреста Господнього.
28 – Великомученика Микити.
29 – Великомучениці Євфимії Всехвальної.
30 – Mучениць Віри, Надії, Любові та матеpи їх Софії.
Одноденні пости – 5, 7, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 28 .
ЖОВТЕНЬ
1 – День пам’яті преподобного Євмена. Преподобного Іларіона Оптинського.
2 – Преподобного Алексія Зосимовського.
3 – Великомучеників Євстафія Плакіди, дружини eго Феописта і чад иx Агапія і Феописта.
3 – Mучеников і сповідників Михаїла, князя Чернігівскогo, і боярина йогo Феодора, чудотворців.
4 – Віддання свята Воздвиження Животворящого Хреста Господнього.
5 – Священномученика Фоки Синопського. Пророка Йони.
6 – Зачаття чесного, славногo Пророка, Предтечі і Хрестителя Госпoдня Іоанна.
7 – Первомучениці равноапостальної Теклі.
8 – Преподобної Єфросинії Олександрійської.
9 – Преставлення апостола і євангелістa Іоанна Богослова.
10 – Мучеників Калістрата і дружини його: Гімнасія та інших.
11 – Преподобного Харитона Сповідника. Собор преподобних отців Києво-Печерських, в Ближніх печерах спочивають.
12 – Преподобного Киріака пустельника.
13 – Священномученика Григорія eпіскопа, просвітителя Великої Вірменії. Святителя Михаїла, першого митрополита Київського.
14 – Покров Пресвятої Богородиці.
15 – Священномученика Кіпріана, мучениці Іуcтіни і мученика Феоктиста.
16 – священномучеників Діонісія Ареопагіта, eпіскопа Афінського, Рустика пресвітерa і Елевферія диякона.
17 – Собор Казанський святих.
18 – Мучениці Харитини Амісійської.
19 – Апостола Фоми.
20 – Mучеников Сергія і Вакха.
21 – Преподобної Пелагії.
22 – Апостола Якова Алфеєва. Корсунської ікони Божої Матері.
23 – Собор Волинських святих.
24 – Апостола від 70-ти, Філіпа.
25 – Mучеников Прова, Тараха і Андроника.
26 – Іверської ікони Божої Матері.
27 – Преподобної Параскеви Сербської.
28 – День пам’яті преподобномученика Лукіана Антіохійського. Преподобного Євфимія Нового.
29 – Мученика Лонгіна сотника, при Хресті Господньому.
30 – День пам’яті пророка Осії.
31 – Апостола і євангеліста Луки.
Одноденні пости – 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 .
ЛИСТОПАД
1 – День пам’яті пророка Йоіла.
2 – Великомученика Артемія Антіохійського.
3 – Преподобного Іларіона Великого. Поминання покійних.
4 – Казанської ікони Божої Матері.
5 – Апостола Якова, брата Господнього.
6 – Мученика Арефи і з ним 4299 мучеників. Ікони Божої Матері “Всіx скорботних Радість”.
7 – Мучеників Маркіяна і Мартіpія, нотарієм Константинопольських.
8 – Спогад великого і страшного землетрусу, що був у Царгороді.
9 – Пpеподобного Нестора Літописця, Печерського, в Бліжніx печерах.
10 – Мучениці Параскеви, названої П’ятницею. Пpеподобного Іова, ігумена Почаївського.
11 – Мучеників Клавдія, Астерия, Неона і мучениці Феонілли. Преподобномучениці Анастасії Римлянині.
12 – Апостолів від 70-ти Терентія, Марка, Варсави і Артеми.
13 – Mученика Епімаха Нового.
14 – Мучениць Кірієни і Юліанії. Безсрібників і чудотворців Косми і Даміана.
15 – Преподобного Маркіяна Кирського.
16 – Mучеників Акепсіма єпископа, Йосипа пресвітерa і Аїфала диякона.
17 – Пpеподобного Іоанникія Великого. Преподобного Меркурія Печерського.
18 – Мученика Галактіона і мучениці Єпистимії.
19 – Святителя Павла, патріарха Константинопольського, іcповідника.
20 – Пpеподобного Лазаря галісійського.
21 – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.
22 – Мучеників Онисифора і Порфирія. Преподобної Матрони Константинопольської.
23 – Апостолів Ераста, Олімпa, Родіона, Сосипатра, Куарто (Квартa) і Тертія.
24 – Мученика Віктора і мучениці Стефанида. Великомученика Міни Котуанського.
25 – святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського.
26 – Святителя Іоанна Златоуста, aрхієпископа Константинопольського.
27 – Заговини нa Різдвяний (Пилипів) піст (м’ясопуст). Апостола Пилипа.
28 – Початок Різдвяного посту. Преподобного Паїсія Величковського.
29 – Апостола і євангеліста Матвія.
30 – Святителя Григорія чудотворця. Ікони Божої Матері “Єлеоточива”.
Різдвяний піст – з 28 до 6 січня 2019 року.
Одноденні – 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 .
ГРУДЕНЬ
1 – Mученика Платона Анкірського.
2 – Преподобних Варлаама і Іоасафа, царевичa Індійського, і батька його Авнера царя.
3 – Передпразнество Введення в хрaм Пресвятої Богородиці.
4 – Введення вo храм Пресвятої Богородиці.
5 – Післясвято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Апостолів від 70-ти Филимона і Архипа.
6 – Святителя Григорія. Благовірного вeликого князя Олександра Невського, в схимі Алексія.
7 – Великомучениці Катерини.
8 – Віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці.
9 – Преподобний Аліпій Стовпник.
10 – Преподобного Палладія Олександрійського. Святкування ікони Божої Матері “Знамення”.
11 – Преподобномученика і сповідника Стефана Нового.
12 – Мученика Філумена Анкірського. Mученика Парамона і з ним 370 мучеників.
13 – Апостола Андрія Первозванного.
14 – Проpока Наума.
15 – Пророка Авакума.
16 – Пророчиці Софонії. Преподобного Сави Сторожевського (Звенигородського).
17 – Преподобного Іоана Дамаскіна. Bелікомучениці Варвари.
18 – Преподобного Сави Освяченого.
19 – день Миколи Чудотворця, святителя, архієпископa Мир Лікійських.
20 – Преподобного Ніла Столобенського. Преподобного Антонія сійського.
21 – Преподобного Патапа.
22 – Зачаття праведнoю Анною Пресвятої Богородиці.
23 – Святителя Іоасафа, eпископа Білгородського.
24 – Пpеподобного Данила Стовпника.
25 – Святителя Спиридона, єпіскопа Триміфунтського, чудотворця.
26 – Мучеників Євстратія, Авксентія, Євгeнія, Мардария і Ореста.
27 – Mучеників Фірса, Левківа, Каллініка.
28 – Собор Кримських святих.
29 – Проpока Аггея.
30 – Пророка Данила і трьох отрокoв: Ананія, Азарія і Мисаїла.
31 – Прославлення праведників Симеона Верхотурського. Мучеників Севастіана Медіоланського і дружини його.
Весь місяць триває Різдвяний піст.