“Час читати” в Радивилові

Цієї п’ятниці, 14 вересня, в Радивилові відбудеться Свято книги “Час читати”. До нашого містечка завітають майстри слова зі всієї України. У рамках цього дійства відбудуться відкриття виставки плакатів, присвяченої героям, що загинули на Сході України, нагородження переможців літе­ратурного конкурсу імені Григорія Чубая, виставка картин та ілюстрацій і безліч дискусій, пре­зентацій та автограф-сесій. Чому так важливо читати? Що треба робити, аби книга не стала пережитком історії, і як змусити людей думати та приймати правильні рішення, жур­налісти запитали в організаторів цього свята.

Володимир Кондик, голова Радивилівської районної ради:

– Людина сприймає інформацію постійно. Коли ми говоримо про масову інформацію, контент, який ллється на нас з телевізорів та інтерненту, то обов’язково постає тема маніпуляцій, пропаганди, насаджування думок, реклами і таке інше. Будь-яка література – це щось інше.

Читач може і повинен аналізувати те, що він читає. Його інтерпретація часто може бути навіть не такою, яку очікував би сам автор. Звичайно, можна говорити про певні маніпуляції чи насаджування ідей, але це явище відбувається не настільки швидко, як на телебаченні чи в Інтернеті. Саме тому важливо читати та аналізувати прочитане. Отримувати інформацію з різних джерел, а тоді робити висновки.

Читання дисциплінує думки. Воно змушує розвиватися і прагнути до інтелектуальної доско­налості. Власне тому книга ніколи не стане пережитком історії. Так, вона буде змінюватись: як змістовно, так і візуально, але при цьому вона залишиться для тих, хто прагне думати та аналізувати, основним джерелом отримання інформації.

У нас вже цілий рух книголюбів організувався. Література та книговидання починають від­род­жуватися. Вони доходять до малих містечок. Ми отримуємо справжній літературний дискурс, справжній ринок літератури, який має свої закони і свої проблеми.

Українська література перебуває на тому етапі, коли споживач формує запит і ви­давництва та автори цей запит за­доволняють. Бурхливий розвиток фентазі чи жіночої прози тому яскравий приклад. Аналізуючи рівень продажу книг, ми вже можемо робити такий собі куль­турний зріз українського сус­пільства. Розуміти, куди ми рух­аємось. Висновок очевидний: якісна книжка, яка змушує думати, книжка, читаючи яку відчуваєш інтелектуальну насолоду, завжди буде. Хай, може, вона ви­ходитиме меншими накладами, але це буде та достатня маса криничної думки, яка здатна формувати наступні запити та розвивати літературу в цілому. Тому, панове, читаймо, аналізуймо, приймаймо мудрі рішення.

Галина Гнатюк, член Національної спілки письменників України:

– На це питання можна відповідати довго і розлого. Аби не втратити значення книги в нашому житті, нам потрібно створити такі умови, які б зближували читача й письменника.

Дітям необхідне спілкування з автором книги, а митцеві, навзаєм, – украй важливо розуміти, як сприймається його творчість. Тому слід організовувати різноманітні заходи, які дозволять сформувати комфортне середовище для обох цих спільнот – читацької й письменницької.

Тішуся, що у нас на Радивилівщині цей човен зараз пливе в потрібному напрямку. Багато вже зроблено, а планується, на щастя, ще більше.

(Газета “Прапор перемоги”, Радивилів, 14.09.2018).

НАЙНОВІША ПРОГРАМА

свята книги «Час читати»

м.Радивилів

14.09.2018

Гасло заходу: «Нечитання знесе Україну зі світу» (Євген Маланюк).

10.00 – 12.00 – зустрічі письменників з учнями та вчителями загальноосвітніх навчальних закладів Радивилівського району

10.00-11.00 – Діалог поколінь:”Дорога до України” (демонстрація фільму про початки незалежності на Рівненщині), учасники – Микола Тимчак, Дмитро Кравець, Микола Поровський, Дмитро Чобіт, Дмитро Білий (Радивилівський НВК «школа №2-ліцей).

12.00 – 13.00 – обідня перерва

13.00 – 13.10 – презентації виставки плакатів «Герої не вмирають» (двір МБК).

13.10 -13.30 – урочисте відкриття свята, підбиття підсумків літературного конкурсу імені Грицька Чубая (МБК)

13.30—17.00.—-презентація запрошених гостей (МБК, міський парк).

Міський будинок культури (сцена)

13.30 -14.10

“Герої не вмирають” – війна у художніх творах

та дискусійні проблеми історії України:

Дмитро Білий (м.Донецьк-Львів), Володимир Лис (м.Луцьк), Надія Гуменюк (м.Луцьк), Микола Поровський (м.Київ), Микола Тимчак (м.Дубно), Дмитро Чобіт (м.Броди), Іван Гентош (м.Львів), Світлана Талан (м.Сєвєродонецьк).

14.10-14.50

Мова і нація – погляд Сходу І Заходу

Микола Зубков (м.Харків-Львів), Світлана Талан (м.Сєвєродонецьк), Ігор Павлюк (м.Львів), Катерина Немира (м.Львів) , Володимир Лис (м.Луцьк), Надія Гуменюк (м.Луцьк).

14.50-15.10

Бардівська пісня

Сергій Синюк (м.Шумськ), Лідія Гольонко (м.Рівне), Валентина Люліч (м.Рівне).

15.10-15.50

Інформаційний простір і морально етичні проблеми сьогодення

Ірина Баковецька (м.Рівне), Євген Шморгун (м.Рівне),Микола Береза (м.Рівне), Любов Пшенична (м.Дубно), Ігор Павлюк (м.Львів), Зеновій Суходуб (м.Львів).

15.50 -16.00

Лікуємося сміхом

Юрій Береза (м.Рівне), Іван Гентош (м.Львів).

16.00 –17.00

Концерт Сашка Лірника для дорослих

Другий поверх міського будинку культури

13.30-14.30

Код української вишивки

Олена Медведєва (м.Рівне).

Комп’ютерний зал міської бібліотеки

13.30-14.15

Простір фентезі

Дара Корній (м.Львів), Ярина Каторож (м.Львів), Любов Відута (м.Львів)

14.15-15.00

Юність – чудова пора (підліткова платформа)

Сергій Гридін (м.Здолбунів), Дара Корній (м.Львів), Любов Відута (м.Львів).

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15.00-15.40

Лінія щастя

Галина Гнатюк – презентація збірки (м.Радивилів)

Міський парк ім.Т.Г.Шевченка

13.30-14.15

Дитячий майданчик

Любов Відута (м.Львів), Тарас Микітчак (м.Львів), Віра Правоторова (м.Рівне), Яна Устимко (м.Львів).

14.15 -15.15

Програма для дітей від Сашка Лірника

Радивилівська міська школа мистецтв

15.00

«Кожна дитина художник» – презентація посібника для учителів образотворчого мистецтва

Катерина Немира (м.Львів)

Майстер – класи

14.00-15.30

Майстер-клас «Хусткування», Віра Олеш (м.Червоноград), (хол МБК або міський парк).

15.40 – 16.20

Майстер –клас написання креативних текстів англійською мовою від волонтера Корпусу Миру Алекс Полк (комп’ютерний зал міської бібліотеки).

16.00-18.00 – тусовка творчих людей (МБК)

17.00-19.00 – показ фільму «Червоний», знятого за однойменним романом Андрія Кокотюхи ( МБК).

Виставка картин Оксани Петровської

Благодійна акція – збір коштів для хворої дитини

Акція «Подаруй книгу дитині Сходу»

Автограф-сесії

У програмі можливі зміни.