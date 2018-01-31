ЦВК розглянула скаргу з Радивилова

29 січня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провів голова комісії Михайло Охендовський.

Зокрема, розглянуто й скаргу з Радивилова. Як зазначається на сайті ЦВК, до ЦВК надійшла скарга Молінської О.Д., в якій вона просила визнати протиправною бездіяльність Радивилівської міської виборчої комісії Радивилівського району Рівненської області щодо неприйняття рішення про визнання Карапетяна М.А. таким, що відмовився від посади міського голови Радивилівської міської ради ОТГ за результатами виборів 27 березня 2016 року і не призначення повторних виборів та у зв’язку з цим вжити відповідних заходів щодо призначення повторних виборів Радивилівського міського голови. Вивчивши вказану скаргу, Комісія залишила її без розгляду по суті, оскільки вона подана, зокрема, з порушенням строків оскарження.