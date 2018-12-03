Далека чужа земля безбатченка

Року 1974-го Дубенський районний суд розглядав справу Наталії Хіміч з вулиці Енгельса (тепер Кирила і Мефодія). Вона провинилася тим, що розрахувалася з фабрики художньої галантереї і впродовж трьох, по-моєму, місяців не змогла влаштуватися на нову роботу. Це зараз Україна таким людям дає допомогу по безробіттю, а в СРСР існувала стаття в Кримінальному кодексі “Дармоїдство”.

У Наталії Хіміч був п’ятилітній синочок-безбатченко. Це зараз Україна дає одиноким матерям допомогу, а в СРСР ніхто до неї не проявив милості. Суд їй припаяв строк ув’язнення, а хлопчика відвезли у дитбудинок аж у Дніпропетровськ.

З тюрми Наталія Хіміч не вийшла – ніхто не знає, що трапилося з нею. Її дитину, тепер уже круглу сироту, перевели у школу-інтернат, а пізніше у профтехучилище на державному утриманні.

Знайшов я його у далекому Норильську, де він, після десятиліть поневірянь, знайшов сім’ю і свій куток. Тішиться красунею-донечкою років дев’яти. Якщо врахувати, що йому під 50, то радість батьківства він молодим не зазнав.

Я його запитав: “Чи пам’ятаєте ви Дубно? Все-таки до п’яти років тут жили”. “Так, згадую вулицю Енгельса, площу, замок і фабрику, на яку мама брала мене на роботу, бо місця у садочку не було”.

“А чому б вам зараз не приїхати в Дубно? Побачите площу, замок, я зведу вас з людьми, які знали вашу маму і вашу бабусю”.

Відповідь земляка з Норильська мене ошелешила:

“Да как я к вам поєду! У вас жє бандьоровци!!!”

Спочатку я подумав, що він просто наляканий російською пропагандою. Але заглянув на його сторінку у Фейсбуці… Боже! Що не текст, то “Мілая Рассєя, Вєлікій Путін, украінскіє бандьоровци”…

Чоловік, який народився в Україні, від українських батька і матері, сьогодні дихає на Україну злобою і освідчується у любові до Росії – спадкоємниці Радянського Союзу, який відірвав його від рідні, позбавив дитинства і змусив жити далеко від батьківської землі, серед чужих людей.

Петро Яковчук, журналіст, м.Дубно.