Дарування книг: що посієш – те й пожнеш

Фонд бібліотеки села Бугаївка Радивилівського району поповнився 40 книгами. Гроші на придбання були зібрані під час цьогорічної коляди з ініціативи жіночого клубу.
На презентацію книг прийшли діти, члени клубу та активні читачі бібліотеки. Говорили про день святого Валентина, прощалися з колядками, дитячим колядуванням, але найбільше говорили про книги, адже дарунок бібліотека приймала в особливий день – Міжнародний день дарування книг, який святкується у багатьох країнах з 2012 року, але у нас він ще не набув широкого поширення.
Хочеться, щоб цей день відзначався не лише як свято закоханих, але й був святом для тих, хто любить читати, для тих, хто заохочує до читання, і тих, хто дарує книги. Різні форми святкування підвищуватимуть інтерес та доступ до книг і бібліотек. Адже, за висловом Д.Дідро, “люди перестають мислити, коли перестають читати”. Особливо треба привчати до читання дітей, щоб вони могли мати свою думку і критично оцінювати ті стереотипи поведінки, які нам нав’язують телебачення і різні соціальні мережі. Тому половина книг була підібрана для дітей різних вікових категорій (при виборі книг орієнтувалися на список авторів, рекомендованих у шкільній програмі).
Під час зустрічі оголосили вікторину “Дитячі роки великих людей”, яку плануємо провести у рамках книжкового свята. Це дасть можливість дітям пізнати імена 20 великих людей – поетів, прозаїків, художників, музикантів, політиків, адже “є тільки один спосіб стати культурною людиною – читання”, як сказав А.Моруа. Запрошуємо до участі всіх дітей району та громад. Книги з біографіями видатних людей можна прочитати у Бугаївській сільській бібліотеці.
А ще ми хотіли показати, що все можливо, якщо взятися за справу громадою, і що навіть у наших умовах недостатнього фінансування культури ми можемо щось зробити і змінити ситуацію в кращу сторону. Адже завжди можна знайти людей, які мають подібні погляди і готові підтримати й допомогти. Такими людьми для нас були голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик і начальник організаційного відділу районної ради Оксана Чупіна, які приїхали на наше свято, принесли для дітей солодкі подарунки і обіцяли підтримувати наші ініціативи щодо залучення людей до читання.
Хочу подякувати всім тим, хто був причетний до цієї події. Перш за все – жителям сіл Бугаївка і Опарипси та м.Радивилова, хто підтримав нашу ініціативу і дарував гроші для придбання книг; бібліотекарю Мирославі Саган, що повірила в наші наміри і своєю працею долучилася до збору коштів; членам жіночого клубу села Бугаївка – Тетяні Кухарук, Валентині Черняк; нашим симпатикам, які підтримали нас своїм співом, – Зої Маркович, Ірині Ковпанько (м.Радивилів); молодшому поколінню – Данилу Браславцю, Валерії Кошіль; Олександру Браславцю, який виконував роль водія.
Ми й надалі плануємо закуповувати літературні новинки для нашої бібліотеки.
Головне – сіяти, що ми й робимо…
Марія Браславець, голова жіночого клубу села Бугаївка.