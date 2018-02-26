Дарування книг: що посієш – те й пожнеш

Фонд бібліотеки села Бугаївка Радивилівського району поповнився 40 книгами. Гроші на придбання були зібрані під час цьогорічної коляди з ініціативи жіночого клубу.

На презентацію книг прийшли діти, члени клубу та активні читачі бібліотеки. Говорили про день святого Валентина, прощалися з колядками, дитячим колядуванням, але найбільше говорили про книги, адже дарунок бібліотека приймала в особливий день – Міжнародний день дарування книг, який свят­кується у багатьох країнах з 2012 року, але у нас він ще не набув широкого поши­рення.

Хочеться, щоб цей день відзна­чався не лише як свято закоханих, але й був святом для тих, хто любить читати, для тих, хто заохочує до читання, і тих, хто дарує книги. Різні форми свят­кування підвищуватимуть інтерес та доступ до книг і біб­ліотек. Адже, за висловом Д.Дідро, “люди пере­стають мислити, коли перестають читати”. Особливо треба привчати до читання дітей, щоб вони могли мати свою думку і критично оцінювати ті стереотипи поведінки, які нам нав’язують телебачення і різні соці­альні мережі. Тому половина книг була підібрана для дітей різних вікових категорій (при виборі книг орієнтувалися на список авторів, рекомендованих у шкільній програмі).

Під час зустрічі оголосили вікторину “Дитячі роки великих людей”, яку плануємо провести у рамках книжкового свята. Це дасть можливість дітям пізнати іме­на 20 великих людей – поетів, прозаїків, художників, музикантів, політиків, адже “є тільки один спосіб стати культурною людиною – читання”, як сказав А.Моруа. Запрошуємо до участі всіх дітей району та громад. Книги з біографіями видатних лю­дей можна прочитати у Бугаївській сільській бібліотеці.

А ще ми хотіли показати, що все можливо, якщо взя­тися за справу громадою, і що навіть у наших умовах недостатнього фінансування культури ми можемо щось зробити і змінити ситуацію в кращу сторону. Адже завжди можна знайти людей, які мають подібні погляди і готові підтримати й допомогти. Такими людьми для нас були голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик і начальник організаційного відділу районної ради Оксана Чупіна, які приїхали на наше свято, принесли для дітей солодкі подарунки і обіцяли підтримувати наші ініціативи щодо залучення людей до читання.

Хочу подякувати всім тим, хто був при­четний до цієї події. Перш за все – жителям сіл Бугаївка і Опарипси та м.Ра­дивилова, хто підтримав нашу ініціативу і дарував гроші для придбання книг; бібліотекарю Мирославі Саган, що повірила в наші наміри і своєю працею долучилася до збору коштів; членам жіночого клубу села Бугаївка – Тетяні Кухарук, Вален­тині Черняк; нашим симпа­тикам, які підтримали нас своїм співом, – Зої Маркович, Ірині Ковпанько (м.Радивилів); молодшому поко­лінню – Данилу Браславцю, Ва­лерії Кошіль; Олександру Брас­лавцю, який виконував роль водія.

Ми й надалі плануємо заку­повувати літературні новинки для нашої бібліотеки.

Головне – сіяти, що ми й робимо…

Марія Браславець, голова жіночого клубу села Бугаївка.