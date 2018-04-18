Децентралізація: дискусія про майбутнє районів

На Рівненщині стартував перший масштабний форум з питань децентралізації. Серед доповідачів – представники Мінрегіону, УАРОР, експерти програми «U-LEAD з Європою». Учасниками є голови райдержадміністрацій, ОТГ, представники обласної влади. Серед учасників – голова Радивилівської РДА О.Ващук, міський голова Радивилівської ОТГ М.Карапетян, керуючий справами Радивилівської РДА В.Табакера…

Головна тема форуму – дискусія щодо майбутнього районів у ході децентралізації та роз’яснення змісту нових законодавчих ініціатив в цій сфері.

«Законодавча база, необхідна для децентралізації в Україні, невпинно оновлюється. Наприклад, нещодавно Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону про добровільне приєднання громад сіл, селищ до міст обласного значення. Це дозволить усунути перешкоди для розростання великих міст та розбудови їх інфраструктури», – зазначив голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко під час відкриття Форуму.

На Рівненщині сформовано 28 об’єднаних територіальних громад, що становить 42 відсотки ОТГ, передбачених перспективним планом.

Найбільш активними та організованими в питаннях реформування місцевого самоврядування є громади Млинівського та Демидівського районів (де об’єднано понад 90 відсотків громад), а також Радивилівського району (три чверті громад).

В останній період активізувалась відповідна робота у Рівненському, Костопільському та Березнівському районах.

«Ми не маємо залишати «білих плям». Ще гірше, коли цілий район не має жодного ОТГ – тоді людям не має з чим порівняти, вони будуть відставати в цьому марафоні самоорганізації і безперервного розвитку. Таких районів у нас, на жаль, шість», – додав Олексій Муляренко.

Тому на форумі експерти будуть говорити і про переваги та можливості об’єднання територіальних громад. (З сайту РДА).