Демидівська об’єднана громада починає діяти

Відбулося перше пленарне засідання 4 сесії 7 скликання Демидівської селищної ради об’єднаної територіальної громади. Участь взяли 25 з 26 обраних депутатів та запрошені гості, серед яких голова Рівненської обласної ради 2014-2015 р.р., депутат обласної ради М.Кириллов та депутат обласної ради Ю.Шарманський. Вибори в цій ОТГ відбулися 29 жовтня 2017 року.

Прийняли зміни в підрахунку скликань селищної ради. Згідно з роз’ясненням фахівців з децентралізації виправлено підрахунок черговості сесій, зараз вважається 7 скликання.

Найбільш тривалим було затвердження заступника селищного голови. Селищний голова Віктор Іщук запропонував кандидатуру Сергія Герука, помічника народного депутата України. З цього приводу виступив і Михайло Кириллов. Депутати після тривалих обговорень і запитань 23 голосами прийняли рішення затвердити Сергія Герука заступником селищного голови.

По наступних дев’яти питаннях суттєвих обговорень не відбулося: звіти по виконанню сільських бюджетів за 2017 рік попередньо заслухали на засіданні бюджетної комісії. Тому на сесії лише затвердили відповідні рішення. Прийнято штатну структуру селищної ради, яку розробили з урахуванням рекомендацій фахівців Офісу реформ Рівненської області. Загальна чисельність працівників залишилася незмінною – 76 осіб.

Депутати розглянули питання харчування пільгових категорій дітей у шкільних і дошкільних навчальних закладах. Зійшлися на тому, що діти з соціально незахищених категорій матимуть можливість безкоштовно харчуватись за рахунок селищного бюджету.

Серед депутатів ОТГ – з території колишньої Пляшевської сільради (Радивилівського району): Грицаюк Олександр Васильович, 17.04.1968 р., с.Пляшева, освіта середньо-спеціальна, працює в Дубенському МРВ Управлінні поліції охорони в Рівненській області; Цинюк Віктор Федорович, 26.02.1967 р., с.Солонів, освіта середньо-спеціальна, приватний підприємець; Масюк Ольга Миколаївна, 05.10.1980 р., с.Острів, освіта середньо-спеціальна, працювала в Пляшевській сільській раді.

(За публікацією сайту Демидівської ОТГ).