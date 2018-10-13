До Дня захисника України та інших свят

У Радивилові з нагоди Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої Богородиці, 76-ї річниці створення УПА і Дня українського козацтва відбулися урочистості в центрі дозвілля (кінотеатрі), на які було запрошено учасників бойових дій, які брали участь у відбитті атак і провокацій ворога на Сході України.

Зі святами присутніх у залі, учасників АТО з території Радивилівської ОТГ вітали міський голова Радивилова М.Карапетян і Радивилівський районний військовий комісар підполковник В.Мельничук. Вони ж провели нагородження військовослужбовців запасу. Відбувся концерт.

Фоторепортаж зі святкування можна переглянути за посиланням:

http://photo.i.ua/user/5086/518850/

Фотографував Володимир ЯЩУК.