До Дня захисника України та інших свят

АВТОР · Жовтень 13, 2018

У Радивилові з нагоди Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої Богородиці, 76-ї річниці створення УПА і Дня українського козацтва відбулися урочистості в центрі дозвілля (кінотеатрі), на які було запрошено учасників бойових дій, які брали участь у відбитті атак і провокацій ворога на Сході України.

Зі святами присутніх у залі, учасників АТО з території Радивилівської ОТГ вітали міський голова Радивилова М.Карапетян і Радивилівський районний військовий комісар підполковник В.Мельничук. Вони ж провели нагородження військовослужбовців запасу. Відбувся концерт.

Фоторепортаж зі святкування можна переглянути за посиланням:

http://photo.i.ua/user/5086/518850/

Фотографував Володимир ЯЩУК.

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Володимир Ящук

Володимир Ящук

член Національної спілки журналістів України

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