Погожого вересневого дня однією дружною родиною мешканці Крупецької громади (Радивилівський район) зібралися на осінній фестиваль-ярмарок “Крупецькі гостини” – свято праці і спілкування, продажу товарів і придбання гарного настрою, розпродажу меду і щастя, де діяли постійні знижки цін на продукцію і посмішки.

Це свято української душі, феєрія народного колориту, стало справжнім захоплюючим дійством під відкритим небом на Крупецькій землі.

Захід, як кожна добра справа, розпочався з молитви і Божого благословення протоієрея о. Ігоря Данилюка.

Відкрив фестиваль-ярмарок голова Крупецької громади Віталій Мошкун, чиє звернення до гостей і учасників дійства було пронизане щирими побажаннями гарного настрою і позитивних емоцій, сповнене вірою і надією у майбутнє громади.

На особливу увагу заслуговує присутність на заході народного депутата України Олександра Дехтярчука, який прийняв із дитячих рук пахучий коровай Крупецької землі, – символ багатства і гостинності. Олександр Володимирович відзначив важливість заходу, спрямованого на збереження і примноження українських традицій.

До учасників і гостей фестивалю з вітальним словом та побажанням добробуту кожній родині звернувся директор ТОВ “Радивилівмолоко”, депутат обласної ради Анатолій Грисюк, шанована людина, не байдужа до творчості, краси і майбутнього крупеччан.

Програма святкового фестивалю була багатогранною і насиченою, адже включала конкурси, розваги і майстер-класи; пронизані любов’ю до рідного краю, ліричністю та гумором українські народні пісні, танці і вірші.

Родзинкою фестивалю став майстер-клас з приготування ухи від сільського голови. Це був справжнісінький клас!!! Цією улюбленою усім стравою частував сам голова.

Цікавинкою свята став старостинський ярмарок, у якому сільські старости-газди презентували свої старостинські садиби. Кожна садиба вирізнялася не схожим на інші дизайном і шармом, власним стилем презентації.

Той, хто неймовірно закоханий у справу бджолярства, мав змогу завітати на медовий ярмарок, який відбувся завдяки солодким, як мед, працьовитим, як бджілки, пасічникам: Івану Остапчуку, Ліодору Кощуку, Валерію Олійнику, Олегу Говорусі і Степану Бохонку.

Милувала око присутніх алея майстрів, на якій розкішно красувалися доробки справжніх народних умільців нашого краю. Серед них власноруч написані та вишиті бісером картини, вироби з художньої ковки, ткацькі вироби, вироби з атласу, тощо.

Особливу увагу гостей привертали творчі роботи юних майстрів, вихованців позашкільного навчального закладу дитячої та юнацької творчості “Креатив”, які вирізнялися оригінальністю та майстерністю виконання, випромінювали теплоту дитячих сердець, дивилися на гостей світлими очима дитячих мрій.

Упродовж заходу працювали ігрові майданчики з різноманітними конкурсами, розвагами для дітей. Море позитиву подарували дітям майстер-класи “Лялька-мотанка” і “Канзаші”, проведені відповідно директором КПНЗ позашкільного навчального закладу дитячої та юнацької творчості “Креатив” Богданою Бабак і керівником гуртка “Народні ремесла України” Нелею Прокопчук.

Не менш захоплюючим для дітей стало мистецтво боді-арту, організоване Богданою Бабак та Софією Форемною.

Приємно, що активними учасниками фестивалю-ярмарку стали наші меценати, представники ТОВ “Радивилівмолоко”, які, демонструючи свою продукцію, залучили дітей до майстер-класу з дегустації молочної продукції.

Окрім цього, діти стали учасниками акції “До твого серця, Україно, свої долоні прикладу”, залишивши на білому полотні з обрисами України свої маленькі дитячі долоньки – символ миру і дружби.

Усі ці розваги проходили одночасно з творчими пісенними виступами не лише художніх колективів нашої громади, але й гостей з інших громад.

Упродовж свята гамму неперевершених відчуттів дарував присутнім дитячий духовий оркестр “Берег” Смизької громади під керівництвом Богдана Дацюка, занурюючи кожного з учасників дійства у глибинний світ чарівних звуків.

Не менш вражаючими були виступи наших гостей: народного аматорського вокального тріо “Дивоцвіт” Демидівської громади, жіночого вокального ансамблю “Джерело” Привільненської громади, жіночого гурту “Веселі молодиці” Козинської громади.

У загадковий світ танцю і неповторне дитинство кликали найменші учасники свята, невгамовні жабенята, вихованці КПЗ ЦДЮТ “Креатив” (керівник гуртка хореографії Ольга Шнайдрук) та юні обдарування цього ж закладу (керівник гуртка хореографії Вікторія Мартинюк).

Окрасою свята стали музичні твори у виконанні Альони Рабчун, дуетів у складі Тетяни Мамчур і Андрія Мандзюка, Василя Луцюка і Андрія Мандзюка; народного аматорського фольклорного ансамблю “Вишиванка” клубу Гайки-Ситненські (керівник Неля Кощук); жіночих вокальних ансамблів: “Чарівниця” будинку культури села Крупець (керівник Марія Кундеус); “Вербиченька” села Михайлівка (керівник Ірина Гулійчук); “Ситнівчанка” клубу села Гайки-Ситненські (керівник Тетяна Табачук).

Гучними оплесками зустрічали дзвінкоголосих соловейків громади Ульяну Бабак та Василя Сидорука, які вкотре дарували людям часточку свого таланту (відповідно керівники гуртів КПЗ ЦДЮТ “Креатив” Людмила Мандзюк і Катерина Йовзик).

По завершенню концертної програми за доброю традицією усі смакували короваєм, яким частували сільський голова Віталій Мошкун, в.о. старост Віктор Маркович, Григорій Матюшок та Ігор Шанковський, аби ніколи не втратити смак українського хліба, аби, як в усі віки, на українському столі, немов сонце, лежав коровай.

Останнім акордом свята, найбільш очікуваним, інтригуючим і гумористичним водночас, став розіграш святкової лотереї. Важко передати словами відчуття, які в цей момент наповнювали душу кожного, адже усі володарі лотерей, затамувавши подих, з нетерпінням чекали на удачу.

А що ж було опісля?… Не з порожніми руками поверталися додому – хто з кізонькою, хто з телятком, хто з поросятком, хто з мішком цукру чи зерна… Отже, добре поярмаркували крупеччани, як і годиться на ярмарку.

Загалом свято пройшло у колі друзів, у золотистих барвах осені, з квітами і дарами природи. За відгуками учасників кожен отримав гарний настрій і незабутні враження. Тому без сумніву можна сказати, що ярмаркова історія крупеччини буде продовжена.

На завершення хочеться висловити глибоку вдячність, насамперед, меценатам, які повсякчас докладають вагомих зусиль задля процвітання громади, і сьогодні зробили немало задля того, аби захід відбувся, а саме: керівництву агрокорпорації “Крупець” Володимиру Варфалюку, Вадиму Варфалюку та Сергію Варфалюку; депутату Крупецької сільської ради Василю Хомяку; керівництву ТЗОВ “Радивилівмолоко” Анатолію Грисюку та Сергію Грисюку.

Окреме спасибі адресуємо в.о.старост старостинських округів громади Віктору Марковичу, Григорію Матюшку, Ігорю Шанковському; директору опорного закладу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Олександру Приступі, педагогічному та учнівському колективам закладу; директору КПЗ ЦДЮТ “Креатив” Богдані Бабак, педагогічному та учнівському колективам закладу; працівникам культури; усім мешканцям громади, причетним до організації і проведення заходу, і тим людям, які просто завітали на свято.

Зоя Стоцька, головний спеціаліст відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради.

Фото – на сайті Крупецької ОТГ:

https://krupetska-gromada.gov.ua/news/1538406329/