Гемодіалізний центр – у Радивилові

У Радивилівській райлікарні відтепер надають гемодіалізну допомогу пацієнтам. Для забезпечення функціонування новоствореного центру реконструювали приміщення та придбали необхідне медичне устаткування. На ремонтні роботи спрямували близько 2,5 млн. грн.

Відділення оснащене новою системою водопідготовки, що дає можливість подавати до апаратів воду високої якості. Також у центрі встановили 4 нові сучасні діалізні апарати японського виробництва Surdial X, які дозволяють на якісному рівні проводити гемодіаліз, гемодіафільтрацію, гемофільтрацію. Окрім гемодіалізу, у новоствореному відділенні надаватиметься допомога хворим з важкими отруєннями та гострою нирковою недостатністю.

Нагадаємо, зараз в області гемодіалізної терапії потребує 154 пацієнти. Перше відділення інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації, яке самостійно забезпечувало життєво необхідною терапією пацієнтів Рівненщини, було створене на базі обласної клінічної лікарні в 1991 році. У 2009 році створено філію амбулаторного гемодіалізу в Сарнах, таким чином частково вирішена проблема надання діалізної допомоги мешканцям північних районів Рівненщини.

https://rivnepost.rv.ua/news/u-radivilovi-zapratsyuvav-hemodializniy-tsentr