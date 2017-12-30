Грабіжника затримали на околиці Радивилова

До шести років позбавлення волі загрожує 44-річному зловмиснику, який пограбував жительку Радивилова. Слідчі повідомили йому про підозру, а суд обрав міру запобіжного заходу у вгляді тримання під вартою.

Близько о пів на десяту вечора житель Радивилівського району, підійшовши ззаду, вирвав сумку із рук 66-річної пенсіонерки, яка поверталася додому. В сумці знаходилися особисті документи, мобільний телефон і майже 100 гривень.

Жінка одразу звернулася до поліції. Оперативники Радивилівського відділення за кілька годин затримали нападника на околиці міста, який, до того ж, по дорозі загубив викрадений гаманець.

З’ясувалося, що чоловік уже був судимий за аналогічні злочини. Йому повідомили про підозру у вчиненні чергового кримінального правопорушення за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений повторно). Суд задовольнив клопотання слідчого про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Відповідно до санкції статті жителю Радивилівщини загрожує від чотирьох до шести років.

Викрадені речі поліцейські повернули власниці.

Повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.